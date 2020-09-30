李登輝下周三長眠五指山 蔡英文、賴清德親自迎靈

台灣前總統李登輝於7月30日病逝，將長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，預計10月7日進行「李前總統登輝先生奉安禮拜」，當日全台公務機關將下半旗一天。總統府今日公佈，當日由總統蔡英文率副總統賴清德等重要官員迎靈，「奉安禮拜」則僅安排李登輝家屬參與，不對外開放。

總統府指出，「奉安禮拜」將於10月6日進行相關預演。儀式比照9月19日追思告別禮拜，由台灣基督長老教會協助，按基督教禮拜程序，以及符合卸任總統身份的慣例與體制辦理。

儀式分為移靈、迎靈、禮拜及奉安禮等4部份。李登輝移靈車隊預計將於當日早上8時20分自翠山莊出發，9時20抵達五指山國軍示範公墓後，由蔡英文率賴清德、總統府秘書長李大維及副秘書長李俊俋、內政部長徐國勇、國防部長嚴德發，以及國防部相關將領等陪禮者迎靈。

隨後，蔡英文、賴清德將進行禮敬儀式。緊接着，由台灣基督長老教會舉行禮拜，之後行奉安禮，國防部並鳴葬槍3響，表達對李登輝之崇敬與追思。儀式預計於10時20分結束，全程約2小時。

總統府說，基於李登輝生前「脫古改新」、「誠實自然」之原則，並尊重李登輝家屬意願，「奉安禮拜」將僅有家屬參加，不另邀請貴賓，亦不對外開放民眾參與。

總統府強調，李登輝將於「奉安禮拜」儀式結束後，長眠於五指山國軍示範公墓特勳區，安息主懷。也誠如李安妮日前所述，若李登輝仍有遺願，就是「台灣民主更深化」、「台灣人民更團結」，期盼各界在追思緬懷李登輝之際，能夠藉此次治喪事宜，讓台灣民眾在這兩項基礎上更為凝聚，讓台灣往前走。

台灣《蘋果新聞網》

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