12港人送中丨深圳鹽田檢察院批准逮捕 其中2人被控組織他人偷越邊境罪

深圳市鹽田區人民檢察院周三（30日）通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪，批准逮捕鄧棨然、喬映瑜，以涉嫌偷越邊境罪批准逮捕李宇軒、黃偉然、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、嚴文謙、黃臨福等10人。

根據內地刑法，偷越邊境罪可被判監1年，但組織他人偷越邊境罪則最高可被判監7年。

《蘋果》今早曾向鄧棨然胞弟查詢其兄長被指負責揸船，對方拒評。

受港人家屬委託代理案件的內地維權律師盧思位早前曾撰文指，10月1日是非常關鍵的時間點，因為疑犯被捕前最長可被羈押37天，12名港人於8月25日被刑事拘留，如果鹽田區檢察院不批准逮捕，12名香港居民將在2020年10月1日前會被取保候審或者無罪釋放；如果被批准逮捕，意味12人將會被繼續羈押，被定罪的可能性也會很大。

當局在10.1前宣佈12名港人的罪名，意味他們將會被繼續羈押，也很有可能被定罪。

香港警方9月25日引述廣東省公安廳的調查結果，指12名港人在8月23日早上7時許，在西貢布袋澳碼頭登上一艘由偷渡集團安排的快艇，並由其中一名疑犯負責開船，計劃經內地海域逃到台灣，以逃避在港涉案的刑責。

警方稱，港人在登船前在港已向相關偷渡集團人員繳付一定資金，以作安排出逃費用。

港府則指出，12港人乘坐的快艇在日上午約7時半於香港東南面水域離開香港水域界線，進入內地水域。廣東海警局公告則公佈截獲港人快艇的位置香港水域界限以外東南方約26海浬。

《蘋果》記者／深圳市鹽田區人民檢察院／《蘋果》資料室

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