五中焦點｜習總名字罕見寫入中委會《工作條例》 永成黨核心 一脈相承終身制

中共中央政治局本周一（28日）召開會議，除研究經濟和社會發展問題，還將中共總書記習近平的名字寫入《中國共產黨中央委員會工作條例》，而該條例的約束力堪比中共黨章。中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤認為，只要該《條例》一直生效，習近平就能一直成為黨內核心。

據官方新華社報道， 制定出台《中國共產黨中央委員會工作條例》，是堅定維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求，是堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大舉措，對奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利具有重大而深遠的意義。

鮑彤29日接受自由亞洲電台訪問時說：「如果《中央委員會的工作條例》裏必須維護以習近平為核心，那就是黨的文件正式肯定他永遠是中央委員會的核心了。除非這份文件廢除，才能無效。只要這個文件存在，那麼他就是核心。」

鮑彤指出，第一個提出核心的是中共前領導人鄧小平：「他對核心下的定義就是『說話說了算』，這就是核心。」鮑彤說，在中共十三大期間，也曾有一份中共高層「議事規則」，但只是「討論問題的規則，政治局開會的時候，所有的政治局委員是平等的，常委開會的時候，所有常委委員是平等的，總書記只是主持會議」。

新華社的報道還提到，將在下月召開的五中全會審議通過的《中國共產黨中央委員會工作條例》，將對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署、自身建設等作出全面規定，為加強中央委員會工作提供了基本遵循。

這是繼中共黨章之後，習近平的名字再次寫入中共中央文件。山西文史學者龐俊說，《工作條例》中最引人矚目的是進一步鞏固個人對全黨的領導：「黨中央的領導地位、領導體制、領導職權等等，這些說白了就是個人領導地位的問題，就是怎麼樣強化領導地位。包括之前對民營企業的統戰，以及對高校教師的控制。現在反覆出台這些東西，無非就是對方方面面的控制。把這些東西由潛規則，變成明規則。」

獨立學者張叔平則指，他是第一次聽說把在任中共領導人的名字確定在中共文件中：「（以往）肯定沒有這份寫得直截了當，可能這是第一次，好像這個還真是頭一次，從終身制到這份文件，應該是一脈相承。既然是專制獨裁，就要成為這個世界的主宰。」

此外，新華社的報道中提到，中共政治局會議要求，中央委員會、中央政治局及其常委會的組成人員要帶頭執行黨章和《條例》等黨內法規，帶頭增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，以確保《條例》精神，並要求落實到黨和國家各項工作中去。自由亞洲電台指，《工作條例》的約束力堪比中共黨章，現屆204名中央委員有權提名並選舉中央政治局委員。中央社亦引述一名不願具名的北京政治評論人士指，從文字上看，《工作條例》的重要性已與黨章並列，除充份顯示其位階，也蘊含中共總書記習近平緊抓黨中央權力的意志。

該名人士還指，《工作條例》的重要性，在於對中央委員會領導的各個面向，作出「全面規定」，可說是已知中共黨史的首次。而上一次作出類似的全面性規定，則是2016年1月針對地方黨委制定的「地方委員會工作條例」。他認為，中共中央委員會是全黨「最高領導機關」，也就是形式上的「黨中央」，有了這一條例，200多名中央委員及100多名候補委員，都可直接受到規範。而如今將中央委員會納入規範，加上先前對地方黨委的規範，從下往上、從上往下雙向延伸，習近平對黨內權力的掌握，便如鐵桶般牢固。

自由亞洲電台／中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！