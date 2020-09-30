歐陽娜娜上央視獻唱或被台灣重罰 國台辦回應：欲加之罪

多次高喊「我是中國人」的台星歐陽娜娜將於中共10.1慶祝建政71周年上高唱《我的祖國》。事件觸法兩岸官方關注。歐陽娜娜甚至有機會被台灣政府最高罰款50萬元新台幣（約13.3萬港元）。中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）發言人馬曉光指責民進黨政府，動輒對與大陸交往的台灣民眾進行威脅恐嚇，只能說是欲加之罪何患無辭。

●馬曉光：民進黨恐嚇與大陸交往的台灣民眾

馬曉光指出，每逢中華兒女的重大節日，國台辦都會同台港澳民眾與海外僑胞共同歡慶。台灣藝人到大陸發展、參加兩岸影視交流活動，與大陸歌手同台演出，觀眾喜愛，陸方也也積極支持。

●國台辦：任勢力不可推翻「九二共識」

在兩岸對「九二共識」的立場上，國台辦日前發佈「九二共識」系列答問，台灣陸委會則稱，「從未接受過任何強加的政治主張和框架，九二共識已經翻過兩岸歷史的一頁」。馬曉光表示，「九二共識」是推動兩岸關係和平穩定發展的共同政治基礎，任何人、任何勢力都不可能將「九二共識」翻過去。

馬曉光又指，「九二共識」達成的歷史背景和具體過程事實很清楚，「在共識中，雙方都表明了堅持一個中國原則、追求國家統一的態度」，要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

馬曉光稱，對於一個中國的政治涵義，雙方做了擱置爭議、求同存異的處理。「九二共識」是雙方平等溝通協商、運用政治智慧達成的，不是一方強加給另一方的。

馬曉光稱，民進黨當局拒不承認「九二共識」，暴露出頑固堅持「一邊一國」分裂立場、企圖破壞「兩岸同屬一個中國」的事實、謀求「台獨」的本質。馬曉光控台灣「民進黨當局」拒不承認九二共識，暴露了「一邊一國」分裂立場、謀求「台獨」的本質。

●林志玲唱《我和我祖國》舊帳被翻

歐陽娜娜上大陸央視唱《我的祖國》，惹來掀然大波，想不到連台灣第一名模林志玲也被翻舊帳。林去年前往內蒙古進行慈善活動，與當地小孩合唱《我和我的祖國》畫面被，林志玲經紀人目前沒有回應。

力撐歐陽娜娜的美籍台裔藝人「麻吉大哥」黃立成昨日找到周杰倫2013年前說自己「是中國人，也是台灣人」。

林志玲一直熱心慈善工作。2019年，林前往內蒙古通遼市，在當地興建「志玲姊姊兒童之家」，提供孩子們學習和玩耍的場所。她當時陪小朋友在課室唱《我和我的祖國》，影片見林和小孩子隨着音樂左右擺動，從嘴型看來有跟唱，但全部都是小朋友的聲音，應是配合當地活動的流程。

●馬曉光讚推動「一國兩制」台灣方案是正義之舉

針對日前新黨主席吳成典在出席海峽論壇時呼籲要共同推動「一國兩制」台灣方案，陸委會對此表示將啟動所謂調查。馬曉光回應稱，去年8月舉行的黨情大會上，新黨就公佈了關於一國兩制台灣方案的八點倡議。新黨黨主席吳成典在出席論壇期間重申了新黨的一貫立場，提出希望兩岸關係和平發展、追求和平統一的理性主張，這是正義之舉。

馬曉光強調，民進黨政府放任各種台獨分裂言行，編織「莫須有」的罪名，極力壓制台灣內部主張統一的聲音，干擾破壞兩岸交流合作，大肆製造寒蟬效應 ，刻意升高兩岸對立。這種拙劣的政治操弄不得人心。

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