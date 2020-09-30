三港學者入選騰訊「科學探索獎」 各獲$341萬獎金

由騰訊發起的「科學探索獎」近日公佈第二屆得獎名單。今屆選出50名青年科學家，當中有3名香港學者入選，將會在未來5年得300萬元人民幣（約341萬港元）獎金。

入選「科學探索獎」的香港學者，分別是香港城市大學機械工程學系和材料科學及工程學系教授王鑽開、香港科技大學化學系教授及能源研究所副所長顏河及香港中文大學數學系及數學科學研究所卓敏數學講座教授何旭華。

王鑽開的得獎研究項目題為「普適的高效水能收集技術：機理與應用研究」，主要探究體積效應結構與超潤滑表面相融合的高效能量收集的基本原理，針對目前水力發電的技術難題，提出結合超潤滑表面和體積效應結構的新機理與新技術。

顏河今年在能源環保領域中得獎，他致力研發有機太陽能電池，透過優化製造材料，如用碳氫化合物溶劑，以無毒物料造太陽能電池，做到既環保、省錢，同時提高輸出率。

至於在數學物理學領域獲獎何旭華的研究範圍包括算術幾何、代數群及表示論等。2013年時任科大副教授的他曾於世界華人數學家大會獲頒「晨興數學金獎」， 以嘉許他於數學領域中「 志村簇」（Shimura varieties） 相關的代數及數論研究的貢獻。

「科學探索獎」管理委員會指出，今年共收到逾1,200名青年科學家的申報材料，經過初篩、初審、覆審、終審4次評審，最終產生獲獎名單。而在今次獲獎的科學家中，48人擁有教授或同級職稱，38人有海外一流高校、研究機構學習或工作的經歷。

綜合報道

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