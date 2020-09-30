【戰雲密佈】中印兩國軍方高層近日雖商討停火及撤軍安排，但雙方軍隊仍然有所異動，武器更在升級。印媒《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述消息，有見於中國已部署導彈，印度軍隊在邊境地區拉達克部署了三款導彈，其中尤以「無畏」（Nirbhay）遠程巡航導彈最為矚目。該導彈是印度七年研發以來首次曝光，射程達1,000公里，能劍指新疆及西藏地區的軍事建築，反制中國。

《印度斯坦時報》引述軍方消息，隨着中國在西部戰區部署了2,000公里遠程導彈及防空導彈系統，印度軍方亦隨之部署無畏巡航導彈（Nirbhay）、布拉莫斯導彈（Brahmos）及天空防空導彈系統（Akash）三種不同導彈，用來應對「最壞情況」。「無畏」巡航導彈是由印度自主研發，自2013年以來一直在進行測試，未有亮相。報道透露今次是軍方首度部署，已放在中印邊境地區，另一印媒《今日印度》更獨家獲得該巡航導彈飛行的影片。

「無畏」是一種全天候導彈，它的射程可達1,000公里，能夠對目標進行低水平的攻擊，這代表該導彈可以在離地面100到4,000米之間飛行，並在接敵前鎖定目標。報道指印度現時可用無畏導彈打擊遠至西藏的目標。根據地圖顯示，無畏導彈有力遠射至新疆的喀什地區及西藏的阿里地區。至於西藏其他重要城市，如拉薩、日喀則、山南、林芝、昌都及那曲等，則距離印度拉達克超過1,000公里，故不在射程範圍。

中國增加西藏防空導彈

另一導彈布拉莫斯導彈（Brahmos）本身用作對付印度洋的艦艇，但近年已改良空對空導彈，可被戰機搭載，射程是300至500公里，用作對付中國空軍。至於天空防空導彈系統，則是一種防空導彈，射程約40至60公里，可同時追蹤64個目標，並向當中12個目標攻擊，可對付中國戰機及導彈。因此，印度的導彈系統目前已經集齊攻擊及防守，有能力應對中國陸軍、空軍及導彈。中國軍方亦已有準備，報道引述最新衞星圖像，中國突然增加在西藏部署防空導彈數量，而中國的導彈基地也在錫金，阿魯納恰爾邦，北阿坎德邦和拉達克等印度邊境接壤地區出現。

無形武器增中方心理壓力

軍事評論員黃東分析，無畏導彈1,000公里射程只能算是入門級，但中國不能忽視，令中國增加心理壓力，算是無形武器。他又指導彈能射向喀什，喀什地區是重要的軍事交通樞紐、軍用機場及屯兵點，故無畏導彈亦有一定的價值。

中印兩國均聲稱對方在邊境修建軍事設施，行為挑釁。中國外交部發言人汪文斌回應指，中國反對在邊境爭議地區開展以軍事爭控目的的基礎設施建設。他又斥，外國報告指中國在實控線附近建設新的軍事基地或設施，全不屬實。

《今日印度》