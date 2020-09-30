獨家｜兩抗爭港人獲美政治庇護 八九民運領袖：證港人權狀況嚴重惡化

香港人超過一年的反送中抗爭，無數人除了被捕外，更有人被迫離開家園。移居美國洛杉磯的八九民運學生領袖鄭存柱向《蘋果》獨家透露，從美國移民局官方得到最新信息，兩名來自香港的年輕人，正式獲得美國政府給予政治庇護。

在美國洛杉磯律師行擔任移民顧問工作的鄭存柱表示，該兩名曾參加香港反送中抗議活動的年輕人在年初到了美國，惟因為武漢肺炎疫情，移民局一度關門，到了6月才恢復辦工，他們提交庇護申請，8月當局安排面談。移民局於當地時間29日公佈兩人獲取美國政治的政治庇護。

鄭存柱指，兩名港人去年曾多次參與本港反送中示威，後來逃往美國，「他們到美國後，並沒有停下來，繼續參與當地聲援香港的活動。」而得悉消息後，二人都感到非常欣喜。

鄭存主認為，二人政治庇護獲批，證明香港人權狀況在過去的一年有嚴重的惡化。原先的香港，擁有民主自由和司法獨立。香港人鮮提出申請政治庇護，而西方民主國家也很難批准香港人的庇護申請。但是自2019年反送中以來，香港警察的暴力鎮壓、通過港區國安法等等，都表明中國徹底摒棄了對香港人「一國兩制」的承諾。而美國也不再認可香港是一個可以保有民主法制的獨立地區。

《蘋果》記者

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