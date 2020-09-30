民進黨提修憲 刪「國家統一」字眼 國旗等可經公投改變

在台灣，有民進黨立委提出修憲，將原來的內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」。同時，將修訂憲法對國土範圍的定義修改，及開放民眾可以透過公投更改國旗、國歌和國徽。

民進黨多名立委舉行記者會，公佈修憲條文。立委陳亭妃稱，這次提出修是要將「不合時宜的國家統一的字眼去除」，目的是要令憲法符合現狀。她又表示，修訂的條文絕對沒有涉及任何統獨議題，只希望清楚呈現台灣未來可走向正常國家的態度。

陳亭妃又稱，從終止動員戡亂、總統直選之後，她相信台灣就是主權獨立的國家。所以過去的統一，就只有在國統綱領裏才會出現，國統綱領已經是一個歷史，「在這個歷史當中，我們不應該把這個歷史繼續留在我們的憲政體制當中」。

民進黨立委陳歐珀則表示，對於領土，他們只是依照現實，刪除「沒有真正統治」的大陸部份，因為這些地方並非他們實際管轄。

台灣的立法院在本月14日經協商決議成立修憲委員會，依政黨比例由民進黨、國民黨、民眾黨和時代力量組成，目前各黨提出的修憲提案，包括18歲公民權、廢除考試和監察院等，其他提案則要在委員會取得共識，才能加入修憲程序。

對於民進黨提出的修憲提議，國民黨主席江啟臣認為，各黨派可就修憲提出不同的意見、主張、看法，不過修憲門檻高，最後要經過全民公投決定，門檻相當高。他認為如果沒有獲得全民高度共識，提案將很難通過。

中華民國憲法在1946年在南京通過，1947年實施。在「憲法增修條文」的前言，就是「為因應國家統一前之需要，依照憲法第二十七條第一項第三款及第一百七十四條第一款之規定，增修本憲法條文」。

綜合報道

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