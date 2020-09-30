河南化工廠爆炸｜逾百消防救援稱無人死傷 微博刪剩官方報道

繼湖北直轄市天門市楚天精細化工廠28日發生爆炸，導致5死1傷後，河南洛陽市一間化工廠今日凌晨1時許也發生了大爆炸。當地消防清晨5時許發佈的通報稱，出動了30輛消防及115名消防員到場救援，並聲稱現場無人傷亡。有當地網民在這則官方微博下留言，指「有一聲爆炸可大了」，還指隔壁濟源市的消防員也到場了。不過，翻查微博，卻發現只有媒體統一轉發官方通報，由當地網民發佈的現場照片及影片等消息則完全不見。

據河南省消防救援總隊官方微博發佈的通報指，30日凌晨1時31分，河南省洛陽市消防救援支隊指揮中心接到報警：吉利區世紀大道河南中托力合化學有限公司發生爆炸。洛陽消防救援支隊調集30輛消防車、115名消防員已在現場救援。目前，現場無人員傷亡。

據網上資料顯示，河南中托力合化學有限公司成立於2010年9月9日，註冊資金5,000萬元人民幣（約5,684萬港元），是一間利用費托合成工藝，通過精細化工生產高純度的正構烷烴、烯烴及衍生物的高新技術企業，產品主要應用於農藥、醫藥、化工合成中間體、高精密電子儀器、儀器保護劑等，且出口到南韓、日本、印度、德國、瑞士、美國等國家，客戶包括南韓三星電子、中國石油及富士康科技集團等。

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