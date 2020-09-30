余文生失去自由千日 右手殘廢無法寫字

北京人權律師余文生發表修改憲法建議後失縱，本月15日將是余文生失去自由1,000天。余文生現時右手殘疾，顫抖到不能再寫字，官方未有解釋原因，亦不准余妻許艷及孩子探望。官方又拖延余案的上訴，最後期限設在2020年12月8日。

余文生在2018年1月18日發表修改憲法的建議，1月19日早上失去自由。許艷稱，官方一直不准律師會見余文生。案件在2020年6月17日才被徐州市中级人民法院秘密判决，以煽動顛覆國家政權罪為由判刑4年。

直至今年8月14日（即失去自由937天），官方才准許余案二審代表律師盧思位於前往徐州市看守所探望。不過，一直右手無問題的余文生在重遇後不斷的抖震，不能寫字。余文生用他的左手寫出了不服一審判决，進行二審上訴的上訴狀，妻子和孩子至今還沒有見到余文生。

官方至今仍然拖延余文生案件的上訴。余文生的另一位律師藺其磊在本月29日透露，接到江蘇省高院承辦余文生案件的法官電話，告知「因爲複製卷宗光盤（光碟）等問題，經申請决定余文生律師案件延長審限兩個月」，江蘇省高院是7月8日立案，檢察院閱卷時間爲一個月需要扣除，正常審限兩個月，延期後審限就到2020年12月8日。」

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