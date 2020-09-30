台勞動部扮女團又唱又跳宣傳政策 網民勁噓影片急下架

台灣勞動部勞動力發展署中彰投分署官方粉絲團日前推出一條宣傳片，影片中7名女性身穿T恤、短褲，露肚臍跳舞宣傳，網民們看後狂「柴台」，取笑她們為「熱褲七仙女」，分署周一緊急將影片下架。

勞動部昨日證實，影片中的7位女性中﹐有5位是分署員工，另外2位是舞蹈老師。因要拍攝青年就業宣傳影片，預算有限，所以徵求各科室的年輕同事上陣，利用周末練習，但遭網民批評後，「同人們也難過了很久」。

影片中，「七仙女」在中彰投分署前熱舞，搭配一些工廠內的場景，邊跳邊唱出相關政策，讓人印象最深刻的是在分署的「打氣！YA！打氣！YA！」，引發不少網民批評。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，影片預算只有5萬元新台幣（約1.33萬港元），因預算有限，加上又是宣傳年輕人政策，才徵求各科室年輕員工上陣。

影片引發許多網民嘲諷，中分署其後便將影片下架。林淑媛解釋，下架原因不是因為負評，而是片中英文字幕「don’t」誤植為「do’nt」所以才下架修正。至於影片會否再上架，林淑媛說會再評估。但有勞動部官員說，遇到網民嘲諷負評後，影片才趕忙下架，同事們也相當難過。

另有網民認為影片使用的音樂，疑似抄襲韓國女團Crayon Pop的《Bar Bar Bar》，林淑媛澄清，因詞曲有改編，且是宣傳政策，具公益性，沒有營利行為，故沒侵權問題。

台灣《蘋果新聞網》

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