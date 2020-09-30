台潛艇系統升級涉$13.3億 最快2024年可提升戰力

台灣國防部今日向立法院提交報告，指劍龍級潛艇戰鬥系統提升方案，已經通過知會美國國會程序，並將由台灣的中山科學研究院與國外廠商合作進行，預計在2024年可完成。

報告指出，目前台灣海軍現役的兩艘劍龍級潛艇，因戰鬥系統老舊及面臨供應商消失等問題，所以決定進行戰鬥系統提升方案，以將性能提升，強化系統處理及運作功能，提高系統穩定及可靠，及提供早期預警，先掌握敵軍動態，有效執行戰術，發揮潛艇作戰效能。

提升方案涉及3種系統提升，約花74億元新台幣（約13.3億港元），購買的部份系統，亦會裝在台灣自行製造的第一艘原型艦。在通過知會美國國會的程序後，中科院在8月4日已交付輸出許可核准證明文件，將會按規劃進度執行，預計最快明年可以規劃執行人員訓練，及處理裝備産製、交運及交付的文件。

此外，台灣國防部長嚴德發日前接受立委質詢時，被問及美國會否向台灣出售攻擊性武器時，他曾稱「因應形勢變化，雙方都有做調整」。中山大學中國與亞太所特聘教授林文程認為，美軍若向台灣出售「攻擊性武器」一定會觸動北京當局敏感神經，但估計仍不至於造成戰爭的導火線，特別是前總統陳水扁執政年代，台灣已定調「絕不開第一槍」的戰略大方向。

林文程解釋，美國前總統列根曾經提出對台售武的兩個前提，就是台海必須和平穩定，北京當局要放棄對台使用武力，只要這兩個條件其中一項不存在，美國就會持續對台售武，而只限制出售「防禦性武器」，原意是避免刺激中共，破壞台海和平。

台灣《蘋果新聞網》

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