快遞箱變煉獄　河南二千動物焗死

內地商家用快遞運送寵物造成浩劫。河南省漯河市上周二有近3,000隻寵物，因缺乏合法手續被拒收，結果「滯留」在運輸車、長期被困在快遞箱中，導致近2,000動物缺氧、缺水而死亡。直到事件曝光後，才有動物組織人士前往救援。目前公安機關正調查事件。

「現場需要剪刀，手套，誰還能過來，多叫點人過來！」網傳影片顯示，園區的地面滿佈快遞紙箱，民眾戴手套、持剪刀解救箱內寵物，物流公司的工作人員也紛紛協助拯救，自掏腰包放倖存的動物出來喝水、吃東西，且另尋地點安置，「大概有幾千隻，有兔子、狗狗，還有一些倉鼠！」有記者抵達後發現現場臭氣熏天，多個動物組織協助救援，將尚有生命迹象的動物轉移至新地點安置。經點算發現，倖存動物的總數約1,074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓。

滯留運輸車三日 物流拒收

事緣於本月17日，三輛載寵物的運輸車從繁殖場，駛往鄭州市中牟縣的物流園區，但物流園區因疫情影響，及寵物缺乏「一犬一證」的合法手續而拒絕接收。運輸車因此在中牟縣滯留約三日，令部份動物死亡；後來運輸車轉到安徽省阜陽市的繁殖場，對方見車上載有動物屍體，恐造成場內其他動物受感染，因此亦拒絕接收。

漯河市召陵區商務局電商辦一名工作人員昨指，已經配合相關部門對死亡的動物進行無害化處理，目前暫不清楚動物的死亡原因。至於車輛為何會出現在物流園、司機是誰，目前公安機關正在調查。

中國法例規定，禁止寄遞或在郵件內夾帶活體動物，但仍有許多商家在網上兜售寵物，將動物置於快遞紙箱中運送。

澎湃新聞