「戰貓」蕭美琴｜ 大陸對台灣人很不公平「盼在美為台爭取更多空間」

9月20日，台灣駐美代表蕭美琴在個人twitter帳號上將個人簡介改為「Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美國大使）」，引發外界關注，甚至引來關於美台是否準備建交的揣測。事件主角蕭美琴上任台駐美代表至今2個多月，自詡為「戰貓」的她形容自己的工作有如「拼命三郎」，目標是要在華盛頓為台灣爭取更多空間，「Bi-khim Hsiao」（蕭美琴的英文名）在美國政界和傳媒曝光率不斷提高，有網友稱她是「戰貓大使」。

8月初，蕭美琴曾在上任後首個華文簡報中提及，30年前曾在華盛頓台灣人公共事務會（FAPA）當實習生，今天再以台灣駐美代表回到華盛頓工作的心境變化。「30年的歷史，從年輕對台美關係有一個很高很遠的理想，到現在覺得自己比30年前的我當然是保守很多，也謹慎很多。這也是這麼多年來的衝撞，自己也傷痕累累，不只是在台美關係、也在國內的政壇上。但我覺得我們有一些理想是不變的，那就是我們盡量很成熟的去找到那些機會，把握我們可以往前推進的這些空間。」

蕭美琴說，自己曾經說過要發揮「戰貓」精神，意思就是要「在狹隘的空間找到一個生存之地」的思考模式。對於中國在國際社會上的「戰狼」外交，蕭美琴認為，中國的戰狼外交邏輯已經對台灣運用數十年，「在各個領域打壓台灣、限縮台灣國際生存的空間所用的各種手段一直非常的殘酷，也對台灣人民很不公平」，現在中國將同樣手段用於世界各國，「大家會對他們政權的本質應該有一些新的領悟」，許多國家也能體認到台灣數十年來所面對的壓力和打壓，不過台灣依然持續在這種打壓下尋找生存與發展的機會。

蕭美琴也說，她對美工作的最優先事項，就是推動美台雙邊貿易協定、強化供應鏈安全合作，以及台灣整體國防安全。

對於有網友形容自己是「戰貓大使」，蕭美玲表示，實務上她在美國代表台灣，「實際工作跟各國使館沒甚麼不同」，甚至因台灣處境艱難，她的工作量以及和美方互動的頻率要比其他國家大使的業務更多更複雜，「因此，ambassador不但是對我現有工作的形容詞，事實上也已經成為許多美方各界友人稱呼我的方式。」然而在與美國溝通時，她的職位仍然是「台北經濟文化代表處代表（Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office）」。

蕭美琴說，自己在美國做的是「大使」的工作，蔡英文總統派她來美出任代表也讓她身負重任，但美台之間「存在長年的法律、政治及地緣戰略的障礙與局限」。她認為「台灣有許多故事，需要被國際上更多人看到」。

蕭美琴還說，自她7月底到任後就像「拼命三郎」一樣，一直在跟華盛頓各界接觸、溝通、爭取，希望台灣長期在國際上碰到的不公平待遇能夠有所改善，有些事情也確實有所進展，美國對台灣許多的訴求也多「正面」看待，但雙邊關係的法律結構，以及美國的政策框架「一中政策」仍然存在。

美國之音

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