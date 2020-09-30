李源潮久未露面曾被傳在家自殺 今晚現身央視新聞聯播畫面闢謠

久未露面並屢傳負面消息的國家前副主席李源潮，日前突然被海外華人媒體傳出在家中自殺。不過，央視新聞聯播今晚卻出現李源潮出席公開活動的畫面，直接粉碎有關他自殺的謠傳。

新聞聯播今晚播出的第二條新聞，用了8分鐘時間報道有關北京人民大會舉行慶祝中共建政招待會的消息，報道開始後約3分鐘，便看到69歲的李源朝現身的畫面，只見他坐一桌酒席處，聚精會神地看着招待會的紅色程序表，精神看來挺不錯。鏡頭還慢慢從左到右轉移，李源朝足足有4至5秒時間出現在電視螢幕前。

本月22日，有海外華文媒體引述YouTube帳號「方位觀察」聲稱，來自內地的消息傳出，李源潮本月20日在家中自殺身亡，並言之鑿鑿指，中共中央有關部門已經介入調查。

這次並非第度傳出李源潮自殺的消息，早在前2年就已傳出過類似消息。去年6月尾，網上傳出了一張李源潮讀報紙的照片，身穿淺色襯衫的李源潮在相中正在閱讀《人民日報》，照片還特意顯露該報的出版日期是去年的6月24日，明顯是在闢謠。而今年1月，北京舉行新年團拜會。除國家主席習近平等中共政治局七常委及中國國家副主席王岐山出席外，李源潮當日也有出席。

●李克強：繼續全面準確貫徹「一國兩制」

在中共慶祝建政招待會上，國務院總理李克強發言，談及香港。他表示將繼續堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，完善與憲法和基本法實施相關的制度和機制，推進一國兩制實踐行穩致遠。

至於台灣，李克強稱將堅持「一個中國」原則和「九二共識」，反對和遏制任何台獨分裂行徑和外部干涉，加強兩岸交流合作，推進兩岸關係和平發展、融合發展和統一。

經濟方面，李克強稱在疫情過後，同時要做好「六穩」工作、落實「六保」任務，要堅持穩中求進，繼續做好常態化疫情防控。

央視

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