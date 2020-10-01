中共五中全會本月底（10月26至29日）召開，中共政治局周一透露審議及制訂出台《中國共產黨中央委員會工作條例》（下稱工作條例），新華社指工作條例是「維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求」。條文細節現未公開，但中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤估計，若條文要求維護習核心，除非廢除條例，否則習肯定永成中央委員會核心。

按官方說法，今次工作條例是「加強中央委員會工作提供基本遵循」，在中委會對黨中央的領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、决策部署及自身建設六方面作規定。官方僅稱工作條例在審議及制訂階段，未有具體條文，但新華社特別指今次條例是「堅定維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導的必然要求」。鮑彤接受自由亞洲電台訪問說：「如果《中央委員會的工作條例》裏必須維護以習近平為核心，那就是黨的文件正式肯定他永遠是中央委員會的核心了。除非這份文件廢除，才能無效。只要這個文件存在，那麼他就是核心。」

鞏固地位 想連任多10年

香港中文大學中國研究中心兼職教授林和立向《蘋果》分析，無論習近平連任不連任，他將是「終身核心」，左右中委會。他指出根據黨章，總書記任期的任期沒有設限，今次側面證明習近平最少想連任多10年，故先再次鞏固「核心」的地位。

中央社引述不具名的北京政治評論人士指，今次工作條例的重點在於「全面規定」中央委員會，是已知中共黨史的首次。該條例的重要性，已與黨章並列。「核心」這個稱號由鄧小平在1989年首次提出，只有毛澤東、鄧小平、江澤民和習近平四人享有。鮑彤說：「鄧小平對核心下的定義就是『說話說了算』，這就是核心。」

專家指權力最終凌駕法規

習近平在2012年擔任中共總書記，四年後獲「核心」之名，地位高於胡錦濤，與毛、鄧及江三人並肩。2017年改黨章加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」，地位更高於江。習在2018年更修憲，取消國家主席和副主席連任不得超過兩屆，為2022年連任鋪路，甚至有稱他欲恢復黨主席，成為中國的「皇帝」。

時事評論員劉銳紹分析，習近平自2012年上任來已部署連任，今次修改工作條例只是其中一着。但他認為即使工作條例寫明中央委員要擁護習核心，但政治鬥爭最終看權力大小，並非法律規定。他舉例說，中共中央委員會副主席林彪亦曾在黨章中列明「林彪同志是毛澤東同志的親密戰友和接班人」，結果失勢後墜機亡；前中共中央委員會主席、前國務院總理華國鋒亦有「英明領袖」地位，權鬥下同樣被迫退出核心領導集團。但他認為現時習近平確是掌握大權，暫未見任何人能挑戰。

自由亞洲電台/《蘋果》記者