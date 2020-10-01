10.1黃金周變黃銅周 學者： 民眾口袋裏沒錢怎消費？

內地今日迎接「疫後」第二個黃金周長假，是否出現報復性消費，刺激北京當局所鼓吹的經濟「內循環」，這兩日成為外界熱烈討論的話題。有「大好友」看好今個10.1加中秋黃金周8天假期，認為內地人過去存藏的消費力，將在這8天長假中釋放，帶動旅遊、飲食等消費，回復到去年同期的7至8成。但亦有內媒特別引述專家呼籲，外界不要對今個長假出現的報復性消費抱有太大期望。多位經濟學家則對《蘋果》分析指，過去大半年不少企業和工廠受疫情衝擊而倒閉，國內低收入人口逐漸增加，估計社會不會廣泛出現報復性消費情況，「黃金周」也許只是「黃銅周」。

●今年「5.1」黃金周遊客量僅及去年約6成

前車可鑑，今年5月的「5.1」5天假期，在武漢肺炎疫情初步受控下，不少民眾都出門外遊，全國共接待國內遊客1.15億人次，僅及去年同的59%；至於旅遊收入，則為475.6億元人民幣（下同，約541億港元），更只是去年同期的4成。

至於去年10.1長假，內地7日假期共接待國內遊客7.82億人次，帶來6,497.1億元（7,394億港元）的旅遊收入。由於疫情進一步得到控制，兼且已有上一次5.1假期的經驗，外界預計這次10.1加中秋節長期，內地旅遊業或許可能恢復至去年同期的7至8成。

由於內地大部份旅遊景點因應疫情防控，都限制接待旅客人數，有部份更減半，並實施預約制，即使內媒近日不斷指出，各大景區如何一票難求，但旅客量預料仍是去年同期的5至8成左右。例如多年前經歷地震破壞的九寨溝，去年11月重開，單日客流量2萬人次，但現時規定1.7萬人次。而華山景區去年每日客流量2.5萬，現時已減至2萬人次，其中團隊預約每日不超過4,000人。

廣州旅行社「廣之旅」一名職員對《蘋果》表示，今個10.1長假的省內旅遊，已回復到疫前的8至9成，而跨省遊旅，如東北及湖北等線亦十分受歡迎。他又坦言，即使內地學生被限制不得跨省出行，但只要有單位或機構開出有關健康證明，他們一樣可以與家人出遊。

至於黃金周帶動消費的效應，有內媒指具有提振作用，但就形容，相比天貓淘寶的「雙11」購物節，仍顯得熱情不足。公開數據顯示，內地GDP同比從一季度的-6.8%已經回升到二季度的3.2%，同時截至2020年7月，社會消費品零售總額增幅為-1.1%，但相較今年1至2月的-20.5%已是大幅上升。

● 學者：「黃金周」充其量只能叫做「黃銅周」

內地經濟學者胡星斗對《蘋果》表示，大部份內地民眾於過去半年都處於困在家中的狀況，相信不少人都會趁着10.1長假出外，在國內走走，但他相信也只能旺丁不旺財，因為在疫情期間，不少人被減薪，甚至是「下崗」（開除），不論是收入抑或是消費能力肯定是不如從前，就算多人在中國境內旅遊，但是旅客能付出的金錢、全國旅遊業的收入肯定會比去年減少。

他形容，今年的「黃金周」充其量只能叫做「黃銅周」，因為旅客數量可能為經濟帶來一點小的起色，可以像「黃銅」一樣值一點錢，但就遑論是「黃金」那麼值錢。

胡星斗進一步指出，今年不會存在內地旅遊業期待的報復性消費，他相信10.1長假對內地已經十分艱難的旅遊業來說，可以帶來「小補」，減少虧損，但不會一下子「報復性」般反彈很大，也未必能做到刺激內需的作用，「民眾口袋裏沒有錢，有錢的是少數人，多數人還是為生存而奮鬥」。另外，今年內地長假，景區都要求民眾先預約、政府也要景區嚴格限制遊客量，並提倡「錯峯旅遊（在非高峯時期出遊）」，都會影響到它們接待旅客的能力。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健則認為，今年5月疫後第一個長假，內地經濟表現其實不算差，很多打工仔或工廠老闆都願意外出消費。他以此推斷，內地人的消費意慾已被壓抑多月，會藉着今個假期大爆發，相信會比平時花較多的金錢，但不會出現很強勁的反彈，畢竟內地整體經濟依然疲弱，而歐美市場因疫情嚴重萎縮，工廠完全無定單，內地民眾收入不穩定，對前景沒信心，自然會「慳住來使錢」。

徐家健認同，內地今個長假極其量只是「黃銅周」的說法，「少咗消費，自然要降級啦」。至於北京當局所提出的經濟「內循環」也需要時間調節，不太可能在短期內藉由刺激內需所推動經濟全面復蘇，「始於係塘水滾塘魚，但究竟有幾多魚可以慢慢畀你滾呢？」

有末日博士之稱的經濟學家羅家聰認為，內地經濟能夠回復到疫前的7至8成一點也不出奇，但黃金周或外界期望出現的報復性消費，對經濟的刺激其實相當有限，那只不過是「堆埋嗰個星期消費」，單單看這個星期的經濟數據或許十分理想，但若拉開整個月或整個季度來審視，可能根本沒有出現任何特別的經濟反彈，像飲食業受疫情打擊，「生意失去咗就追唔返」，很難說內地人會因為要作出「報復」，一日食兩餐變咗食三餐或四餐。

相比之下，樹仁大學經濟及金融學系助理教授袁偉基則較為樂觀。他表示，內地成功控制疫情，同時GDP已呈正增長，他相信內地人過去被壓抑的消費意慾，會在這個長假中爆發，再加上各地景點及商戶有上一次「5.1」黃金周的經驗，這將有助內地人安心旅遊及消費。

● 內媒：對報復性消費不要期望太高

事實上，內地媒體對於10.1加中秋長假，在近幾天作出了鋪天蓋地式的報道，但也並非一味盲目唱好。例如北京新浪網昨日的一篇報道，引述東航及南航的統計數據指，在8天長假中，多條航線，特別是傳統熱門回鄉及旅遊航線的旅客需求均十分火爆，部份機票更早已售罄，兩間航空公司均計劃加開逾千班機，其中南航的載客量更有望突破250萬人次，超過歷史同期水平。

不過，報道同時引述萬博兄弟資產管理公司董事長、萬博經濟研究院院長騰泰指出，疫後的內地消費未必如外界期望般出現奇蹟反彈：「上次5.1黃金周沒有報復性消費，這次消費能起來嗎？我看會有好轉，但也不要期望太高。疫情不是把消費延後了，而是消滅了很多消費，還降低了消費能力和消費意願。」他續稱：「有學者和決策者認為，只要社會秩序恢復正常，消費就能復蘇。從最近幾個月消費恢復嚴重低於預期的情況看，貌似沒有那麼簡單。疫情消滅了不少中小微企業和個體工商戶，減少了人們的收入，增加了人們對未來的不安全感，人們的邊際消費傾向大幅降低，恐怕不是一時能恢復的。」

《蘋果》記者

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