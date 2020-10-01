總統辯論｜戰狼外交官轟勿拿中國說事 小粉紅嘲：看看你們美爹的德性

美國總統大選首場電視辯論會於美東時間29日晚間9時（香港時間30日上午9時）登場，特朗普與拜登交鋒，一片混亂。鑑於近期中美關係緊張，兩人談及經濟政策、疫情應對等問題時都提及了中國。法新社記者昨日在中國外交部例行記者會上提問中方有何看法，發言人汪文斌作出簡短回應：「我們堅決反對美方人員在競選中拿中國說事。事實已經證明，美方針對中方的指摘沒有事實依據，是站不住腳的。」

不過，這場電視辯論會仍吸引了不少中國中青年網民觀看，甚至在開場前就已在微信群或社交平台上相約「觀戰」，並交換能提供現場中文口譯的網站。有趣的是，這些網站，幾乎都是需要翻牆的境外媒體，有些甚至是立場一向極度反共的海外華文媒體，或是與這些海外華文媒體連結的華人自媒體頻道。

在北京某大學一所研究院中，昨日上午留在辦公室的教職員幾乎都透過電腦或手機觀看這場辯論。一名研究助理向中央社記者直言：「看得挺失望的，中間乾脆先去幹點別的事兒再回來看，錯過的就看回放。」他在辯論結束後再說：「實在太難看了。」他說，感覺上，特朗普是現任總統，可以拿出許多自認優異的政績來攻防，但他卻表現得像個挑戰者，更像個「潑婦」，緊咬着拜登的事情不放。拜登雖表現優於預期，但可能是中了特朗普的激將法，忙着防守，致未能有效攻擊特朗普的短處。

北京一名律師事務所助理更形容，特朗普和拜登「真像街上兩個相互碰瓷（製造假糾紛以訛詐錢財）的老頭，只曉得對罵」，罵得挺熱鬧，卻沒有內容。他表示，身旁觀看直播的朋友和同事，其實最關心的是兩人的對華政策，當然也想看看他們「怎麼惡心中國」，但他們雖提到了中國，卻旋即陷入口水戰。

不少愛國網民就趁機大肆嘲諷美式民主：「看，這就是民主」、「牧羊犬們（慕洋犬諧音，對反中共者的蔑稱）睜睜眼，看看你們美爹的德性」。有人則回諷：「你國辦一場試試」、「那也比一言堂強得多，至少有糾錯的機會」、「就一個候選人都好啊，得票率100%」、「人家是好不好的問題，你是有沒有的問題」。

中國外交部網站／中央社

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