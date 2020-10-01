兩岸角力｜共軍中秋不放假 運8反潛機闖台空域

解放軍近日不斷派軍機闖入台灣空域，即使中共建政加上中秋都不放假。台灣國防部公佈，一架運8反潛機今日闖入台灣西南空域，台軍即時派遣空中巡邏、緊急起飛等應對，並進行廣播驅離及防空導彈追監。

北京大學旗下的知庫聲稱，美軍昨日出動最少5架飛機飛入南海巡邏，昨晚深夜則有疑是美軍B-1B轟炸機闖入南海，引發外界討論。

北京大學旗下的「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）公佈，美軍昨晨6時至10時，分別派出一架P-8A反潛巡邏機，及4架KC-135加油機進入南海，該計劃又稱，部份美軍飛機無法偵察。

該計劃又指，透過衞星昨晚深夜11時許，發現有美軍B-1B轟炸機在南海飛行。有分析指，美軍在中共建政前夕派軍機到南海，「挑釁意味濃厚」。

台灣的軍聞社則引述國防部長嚴德發指，近日共軍不斷擾台，長時期的軍事行動，「破壞區域和平穩定，儼然成為麻煩製造者」，而自今年初面對共軍的挑釁，與去年同期相比，台軍增加20%的飛行架次與時數，進行空中巡邏，他認為空軍官兵的辛勞是相當值得，「部長以你們為榮」。

嚴德發強調：「國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退。」面對目前的區域形勢，台軍「不挑釁，不升高衝突，不引發事端」，同時亦「不怯弱，不怯敵」，要展現「愛好和平的精神」。

他同時勉勵飛行員，要結合戰場景況訓練，發揮「以弱擊強、以寡擊眾、以少勝多」的關鍵可恃戰力。

台灣三立新聞網／Twitter／軍聞社

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