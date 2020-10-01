10.1景區人海不再 網民：西湖遊客無以前多 邵陽24座清真寺升國旗

在武漢肺炎疫情與經濟重挫之下，內地迎來10.1與中秋節的雙節8天長假，雖然官方近日來不斷釋出數據，預料會出現出遊人潮高峯，公安部交通管理局更是早早發佈《2020中秋、國慶假期安全暢行指南》，提醒民眾今日出行，避開上午9時至12時的高峯時段，不過，從微博就能感受到，今年不同於以往的淡靜氣氛。

在微博翻看，以往這段時間幾乎洗版的景區人山人海圖幾乎不見，與10.1相關的消息，主要是各地升旗儀式與對在節日仍「努力站崗」的警察的讚揚帖子。

●湖南邵陽24座清真寺舉行升國旗儀式

天安門升旗儀式是內地每年10.1必不可少的慶祝活動，內地媒體報道指，今日清晨6時多，儀式在雨中進行，現場氣溫只有10 °C，但仍有數萬人到場圍觀。不過，從網上發佈的影片中所見，舉傘觀禮的人群似乎未及數萬，而2018年的觀禮人潮達到14萬人之多。

令人關注的，是今早9時，湖南省邵陽市24座清真寺同時舉行莊嚴的升國旗儀式，報道指是「穆斯林齊聚清真寺，各清真寺國旗手精神抖擻，邁着整齊有力的步伐入場」，為的是要「熱烈慶祝中華人民共和國成立71周年」。

●回家過節人潮堪比春運 西湖遊客不比以往

此外，各地火車站及車站昨日及今日上午遇到回家人潮高峯，今晨9時，四川成都最大的長途客運站—成都東站汽車客運站，在外廣場上站滿進站乘車的乘客。成都東站汽車客運站預計今日將迎來單日客流高峯，發送旅客5萬人次，超過春運期間單日客流高峯。昨日亦有多地車站迎來客流高峯，上海虹橋火車站內的旅客摩肩接踵，內媒形容「場面堪比春運」；漢口火車站則預計發送旅客12.3萬人，創下疫後和緩重啟以來單日發送人數最高紀錄。杭州客運中心也是現場人山人海。

不過，相較於回家過節的人潮，今早前往景區的人群卻不如預期。有網民指，在「國慶長假第一天，西湖邊人似乎還好，沒以前多」。

作為國家5A級旅遊景區的重慶大足石刻景區，今早也未見交通阻塞情況。當地交巡警支隊發佈消息指，景區周邊交通秩序良好，進入景區道路暢通有序，景區停車位充足。

●重慶網紅景區發生奪命意外 假期前夕宣佈暫停營業

有景區則在假期前宣佈暫停開放。以高空驚險刺激項目在網上爆紅的重慶夢幻奧陶紀景區，昨日宣佈即日起對景區進行改造升級，完工後再開放。此前，該景區發生了一宗奪命意外，一名女性工作人員於9月18日下午3時許，乘坐景區4號速滑線拍攝宣傳影片，未料到站時出事，施救期間，她從高處墮下，經搶救不治。據了解，該景區過往亦曾發生過意外事故。2018年10月1日，就因一段「遊客在極限飛躍項目遊玩時保險扣突然脫落」影片，引發關注，隨後當地通報，因工作人員操作不當，導致保險繩保險扣脫落，涉事項目已停止營運。去年8月18日，景區內的18米懸崖鞦韆故障，在提升過程中電纜鋼絲脫落，所幸最終遊客安全着地。

新浪微博／中新網

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