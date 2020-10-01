江西村官拆17座祖墳 獲官方表揚「墳墓治理榜樣」

江西省上饒市鄱陽縣雙港鎮政府，周二（9月29日）通報，表揚多名村幹部，因為他們拆除親屬，甚至是父母的墳墓，「為全鎮墳墓治理做出了榜樣」，積極治理亂葬。

通報稱，當地目前的重點工作是大力開展農村人居環境整治和墳墓專項治理，雙橋村黨支部負責人王訓文因為拆除了祖父、祖母等親屬墳墓共17座，獲得表揚。雙豐村黨支部書記彭芳腊、雙港鎮機關干部彭克平、彭少昱，也因拆除父親或父母墳墓被表揚。

通報表示，自拆祖墳的村幹部「彰顯了黨員幹部的思想覺悟，體現了『趕早、做快、幹好』的作風，為全鎮墳墓治理做出了榜樣。」

此外，鄱陽縣政府發佈的《雙港鎮全面開展亂葬墳墓專項治理實施方案（送審稿）》（下稱方案），宣佈決定在全鎮範圍全面展開亂葬墳墓專項治理，要求散埋亂葬墳墓全部要易地遷移入公墓或骨灰堂，又或就地平墳「立改臥」（安裝臥式墓碑）後，再以綠化的方式治理。

方案要求，11月30日前要全面完成治理任務，黨員要帶頭做好，主動帶頭治理自家墳葬，並且要在七日內進行，否則追究有關人員責任，可被罰停職、考核評為不稱職、停發工資等。

上海澎湃新聞網

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