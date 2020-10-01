獨孤台女憶亡母手中線助製「戰衣」 靠當Coser走出陰鬱人生

台灣台北萬華區是較早發展的區域，因有不少租金低廉的老舊公寓，加上交通方便，一直是不少離鄉背井、到大城市打拼的青年初次落腳處。26歲的許皓婷也是其中一人。在一家出版社當美術編輯的她，與多數上班族一樣，以疲憊姿態走出車站，直到和台灣《蘋果新聞網》記者聊起她的Cosplay興趣，臉上才展露出幾分雀躍的神情。至於她專注於Cosplay的原因之一，竟是因為想繼續維持一點點和亡母的連結。

許皓婷租住的狹小套房，除了床、電腦、電視、衣櫃和小桌等單身上班族的「標準配置」外，最特別的就是她塞滿衣櫃的Cosplay服裝，每一套都有齊衣物、配飾和假髮，她說：「多的時候大約有30套，不過很多在拍照完就賣掉了。」

據許皓婷表示，她與男友住在該處大概1年多，但大多時候還是一個人在家，平時興趣就是Cosplay，而這也是她從大學一年級開始的興趣，當時常在「同人」的展場外出現。她以暱稱「鴉鴉子」在網上活動，不定期在FB專頁發佈Cosplay照片，藉此和網友互動。

「Cosplay時常支撐着我。」張皓婷表示，在角色扮演的圈子中，常會與攝影師相約外拍，但每遇到情緒低落時，她都會變得連動也不想動。這時候，她就會努力的讓自己快從床上起來準備，硬撐着去拍，還好攝影師大多是合作過多次、彼此認識的朋友，所以較能夠體諒她的處境。事實上，每次完成拍攝，張皓婷都感到釋懷，能滿有信心的說：「有來真好。」

被憂鬱困擾，張皓婷不只感到內心孤獨，而現實生活中，她就像孤女般的獨自生活。「我的家人都不在了。」她說，媽媽已經過世，爸爸因為工作關係，也不在台灣。

她說，當年因爸爸工作的關係，全家曾一起搬到大陸生活，但是爸爸工作不穩定，經常酗酒、發酒瘋，弄得全家雞犬不寧，甚至生意失敗，還積欠大筆債務，讓媽媽當時因此壓力得了憂鬱症，「這件事情也讓我始終無法諒解我爸」。

張皓婷說，後來因為要升學，她與媽媽一起搬回台灣，直到4年多前，母親確診腹膜癌，爸爸才辭掉大陸的工作回台專心照顧她們，因為在台北的醫院治療，所以全家人又搬回來一起住，她只淡淡地說：「我覺得那很像贖罪……我有時候還是會忘記她已經過世，下班還是想打電話給她。」媽媽病逝對她影響很大，她說：「可能是一直憋着，最後發現自己也得了憂鬱症。」

獨自一人面對孤獨煎熬的張皓婷，為爭取更多關注，拍攝照片的尺度也不斷放大。她說，去年起加了一些祼露元素，一開始只是希望增加人氣。她解釋指，其實重點不是露，而是整體搭配的感覺，想每次的畫面設計都是特別、沒人拍過的，將原本沒有實體的東西「實體化」出來。

「媽媽還在的話，也會想給她看。」張皓婷說，媽媽還在世時曾幫她做過一套衣服。或許她專注於Cosplay的原因之一，也是想繼續維持一點點和媽媽的連結。

台灣《蘋果新聞網》

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