12港人送中｜內媒分析羈押逾1年始出庭 家屬律師：嚇人成份居多

12名港人上月涉嫌偷渡到台灣時遭中國當局截獲，深圳市鹽田區人民檢察院昨日通報，以涉嫌組織他人偷越邊境罪批准逮捕鄧棨然、喬映瑜，以涉嫌偷越邊境罪將其餘10人批捕，其中5名被捕港人向鹽田公安局申請取保候審均不獲准。家屬至今未能探望12人，對於他們出庭前可能被羈押到何時亦心裏沒底。內地媒體觀察者網昨日就專門撰文指，指被捕者分分鐘要先被關一年才能出庭，字裏行間，充斥着恐嚇意味。

其中一名受家屬委託的內地律師對《蘋果》表示，這篇文章用來嚇人的成份居多，他判斷12港人案的羈押期最多就是兩個月，因為就案情而言，這次分明就是一宗懷疑偷越國（邊）境案，很難延伸到像文章所說案情那麼複雜，一再延長羈押期，也很難理解成取證困難。如果當局硬要把12港人的案件說成有團夥，「犯罪涉及面廣，取證困難的重大複雜案件」去延期、或是再發還重新計算偵查羈押期限，雖然理論上有這種可能，但他認為不會這樣發生，因為這樣無限期羈押也只會讓國際更為關注，招來指摘。他也認為，深圳鹽田公安不能就着12港人在香港的行為另外作出調查或控告。

觀察者網的文章指，12人被廣東海警截獲當天，一般是展開犯罪證據的收集，移交深圳公安局後，公安審訊製作筆錄，限制人身自由的「盤問」和「繼續盤問」可以有兩天時間，之後再刑拘。根據《刑事訴訟法》第91條，對於流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子，提請審查批准的時間可以延長至30日，之後要將案件提交檢察院，決定是否批捕。

檢察院接到案件後還有7天時間，決定是否批捕。文章指出，「刑訴法規定，檢察院應當在收到提請批准逮捕書後的7日以內作出是否批准逮捕的決定」。即從被捕到批准逮捕間，最長可以有39天。而截至昨日，12人被捕後遭羈押38天。

此外，《刑訴法》第124條規定，疑犯被批捕後的偵查羈押期限不得超過2個月。案情複雜、期限屆滿不能終結的案件，可以經上一級人民檢察院批准延長1個月。

文章續指，《刑事訴訟法》又規定，若果在延期1個月後，案件涉及重大的犯罪集團，或是流竄作案的重大複雜、犯罪涉及面廣，取證困難的重大複雜的案件，則可在限期後向省、直轄市的檢察院申請延期2個月。在這限期屆滿，仍未能偵結的案件，則可再向省、直轄市的檢察院，再申請延期2個月。

換而言，在開庭前，12港人可能要被羈押1年多。如果第二輪之後，境外又提供新證據，那就更遙遙無期了。

觀察者網

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