馮淬帆：中華民國要統一大陸

國民黨昨邀請移居台灣30年、自稱是「中華民國派」的香港資深藝人兼導演馮淬帆任演講嘉賓，他在會中鬧爆前總統馬英九、批評中共總書記習近平，強調不相信中國會民主化，主張「中華民國要統一大陸」，盡顯鮮明的親藍、反綠、反共政治立場。

親藍藝人反共反習

國民黨昨日舉行第一場「國際民主沙龍」，邀請現年74歲的馮淬帆上台演講，他一開口就打趣稱，最近常在社交平台罵國民黨，不知國民黨為何邀請他來。接着他提到，2008年國民黨取回政權後，執政荒腔走板，他以「那位先生」稱呼馬英九，指前朝民進黨更弦易轍，馬都沒改回來，提案經民進黨反對就撤掉不做，藍營支持者對馬失望，最後政權給了民進黨。

他說：「我們是反共，民進黨是反中，我們絕對不能反中，因為我們就是中」。馮又指，習近平就是個土包皇帝，不寄望中國民主化，也不相信有這一天。他又提到藝人歐陽娜娜將在十一晚會演唱「我的祖國」，馮相信對方是為了錢，但應中共要求不能不唱：「這個人一定沒有種，但我原諒她」。

有現場聽眾問到香港問題，馮稱，對香港沒興趣，因大多認為英國統治較好，親中華民國的人少。至於北京在香港實施國安法，他指中共立場沒有錯，因他們認為香港是他們的，香港不用國安法就無法統一。

台灣蘋果新聞網