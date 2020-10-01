正在羅馬訪問的美國國務卿蓬佩奧表示，中國是現今世上打壓宗教自由最嚴重的地方，他呼籲梵蒂岡與美國一同譴責中國侵犯宗教自由的行為。另外，內地社交媒體流傳新學期的「教師紀律」中，教師不能再以貝多芬的《歡樂頌》作為教材，原因是它是「宗教音樂」。

蓬佩奧在美國駐梵蒂岡大使館舉辦的座談會上發表講話，指中共以驚人的規模撲滅自由之燈，打壓每個在中國的宗教團體，新教家庭教堂、藏傳佛教徒、法輪功奉獻者等，天主教徒亦不能倖免，他再度呼籲教廷對中國採取堅定的立場，推動宗教自由，「我呼籲每位宗教領袖鼓起勇氣，對抗自身族群和其他信仰面臨的宗教迫害。」

蓬佩奧籲梵譴責中共

身為福音派基督徒的蓬佩奧也說：「全球宗教自由遭攻擊最嚴重的國家莫若中國。」

出席會議的梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher）在發言時批評西方有人鼓吹性別意識形態，侵犯宗教自由，又強調教廷在所有外交活動中，都強調對話及相互尊重的重要性。加拉格爾又證實，由於美國大選臨近，因此教宗方濟各不會接見蓬佩奧。但中央社引述分析認為，蓬佩奧公開反對教廷續簽梵中協議，引發教宗不滿。蓬佩奧10月1日將會見教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）。

另外，在傳媒報道，有內地教師指剛收到新學期教師紀律，「領導指示，為了全面貫徹國家對教育工作的要求，我們要規避宗教音樂在教材中出現，包括有宗教背景的樂器音樂。」該紀律請教師自行調整教材，指一旦出現「問題」就要負責，據該教師指，被禁的曲目包括貝多芬的第九號交響曲第四樂章（Beethoven Symphony No. 9），即大部份人認識的《歡樂頌》。

法新社/路透社/微博