離任美駐華大使：兩國陷惡性循環

早前突然宣佈離任的美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad，圖）認為，中國應對美國壓力時總以牙還牙，會因而繼續失衡。他認為中美關係縱向來起伏不定，但隨着美國對華可能越來越多限制，雙邊關係會陷入惡性循環。

抱怨每次出行要北京批准

自2018年美國向中國發起貿易戰起，矛盾劇增。布蘭斯塔德周二接受美聯社訪問時表示，無論關閉中國駐美總領館還是加徵關稅，中國應對美國壓力時總以牙還牙。他坦言：「不幸的是，我們在盡力實現雙邊關係再平衡，實現公平和對等，但每次我們有所行動，他們都會繼續保持失衡狀態。」

布蘭斯塔德認為中美長期關係是珍貴的，惟武漢肺炎疫情影響兩國關係。中國國家主席習近平曾向美國總統特朗普保證，疫情得到控制但實際沒有。他表示：「顯然地，總統對中國的敵意跟這些事情有密切關係。」

布蘭斯塔德在訪問中雖淡化中美惡化的擔憂，但他仍指出：「對華壓力可能會導致越來越多的限制性措施，陷入惡性循環。」他也抱怨，每次出行都要獲中國政府批准，如申請了三次才可去西藏。

布氏與習近平早年相識，也有私交。布蘭斯塔德1984年以愛荷華州長身份訪華；次年，他與習近平相識，習當時為河北省正定縣委書記，率領一個農業代表團訪問愛荷華州。他本周末返回家鄉愛荷華州，目前白宮還沒提出繼任人選。

美聯社