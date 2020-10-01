兩岸疫情速遞｜大陸增11宗輸入病例 台人搭機赴陸須附3天內核酸檢測報告

疫情最新情況：大陸昨日新增11宗確診病例，均為境外輸入個案（上海7宗、廣東2宗、陝西1宗、四川1宗）；上海新增3宗境外輸入疑似個案；昨無新增死亡個案。累計85,414宗確診個案，4,634宗死亡個案。另外，新增10名無症狀感染者，均為境外輸入個案。台灣則新增1宗境外輸入確診個案，累計確診515宗，7人死亡。

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●台人搭機赴陸 12日起須附3天內核酸檢測報告

現時台灣人赴大陸毋須附上核酸檢測報告，不過，這項規定將從本月12日起改變，屆時旅客搭機須附上3天內核酸檢測陰性報告；原本的隔離規定則不變。

中華航空官網昨晚公告旅客須知指，為落實遠端檢測措施，維護兩岸民眾與機組人員健康，依據大陸民航總局規定，兩岸民眾自10月12日起，搭乘兩岸航班往返大陸，都必須於登機前嚴格查驗3天內核酸檢測陰性報告。

大陸民航局港澳台辦公室昨午邀中華航空與長榮航空代表赴會，宣佈此項政策，並指將由國務院台灣事務辦公室近日辦理公告。此外，不特別指定檢測證明開發單位，若遇航班延誤等導致證明文件有超過3天爭議時，可與局方協調處理。

抵達中國大陸後，則按入境機場規定實行隔離。目前，除了上海實行有條件的「7天集中+7天居家」隔離外，北京、成都和廈門都是14天集中隔離。

陸方已於7月20日公告，其他國家飛往中國的中、外籍乘客，須持登機5天內的核酸檢測陰性證明登機。

●美亞利桑那州公開感謝台灣助防疫

美國亞利桑那州（Arizona）周二（29日）在第一大縣馬里科帕縣（Maricopa County）舉行公開儀式，感謝台灣捐贈醫療物資協助防疫。

亞利桑那州州長杜西（Doug Ducey）派出族裔平等辦公室主任黃仕鈞（Barry Wong）出席，黃致辭時強調亞利桑那州與台灣在經貿、科技、文教等面向緊密合作，今年5月台積電宣佈設廠的投資意向，為雙邊關係增添新的能量。

縣監督申潔客（Jack Sellers）指，台灣外交部捐贈了30萬個醫療口罩、1萬個N95口罩，當地台灣僑民捐贈近7萬個醫療口罩，台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安也捐增口罩、防護衣、面罩等物資，突顯台灣與亞利桑那州的長久友誼。

台南市長黃偉哲和屏東縣長潘孟安透過錄影短片致詞，畫面可見，兩人都將美國國旗和青天白日滿地紅旗放在顯眼的位置。黃偉哲指，台南與亞利桑那州因為棒球而結緣，在運動、農業與產業交流密切，希望雙方能團結一起戰勝疫情。潘孟安則稱，屏東縣響應政府「台灣能幫忙」的防疫精神，提供醫療物資給亞利桑那州的第一線人員，進一步深化台美關係。

台灣《蘋果新聞網》／中央社／新浪微博

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