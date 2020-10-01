教科書開刀｜澳門「愛國」教材做辦 人教社：已診斷港中小學教材 啟動研發　　

內地要求教科書要提高「愛國」意識，澳門官方近日披露，人民教育出版社（以下簡稱「人教社」）與澳門特區合編教材，已陸續供澳門中小學使用，包括《品德與公民》、《歷史》及《地理》，英文版、葡文版將於2021年投入使用。人教社黨委書記、社長黃強透露，借鑑澳門教材編寫的經驗，人教社已着手開展了對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動了有關教材的研發工作。

據人教社官網9月30日消息，9月29日，由人教社舉辦的澳門教材研討會在北京舉行，教材主要編者、學界專家就有關問題進行介紹和研討。消息稱，2007年以來，當局提出依據「愛國愛澳」的教育目標，澳門教青局邀請人教社合作編寫、出版了《品德與公民》教材。經過13年研討，人教社已陸續完成中小學《品德與公民》、《歷史》及《地理》教材的編寫與出版任務。

人教社官網指出，上述三套教材融入國家觀、民族觀、文化觀和歷史觀教育，引導學生增進愛國愛澳，變相加強向澳門學生洗腦。當局為進一步推廣和普及普通話，人教社正編寫澳門中小學《普通話》教材。

教育部教材局副局長宋凌雲在研討會上表示，港澳地區教材建設是全國教材建設的重要組成，也是中國教材建設工作的難點所在。他認為，人教社與澳門特區政府合作編寫的教材具有開拓性、示範性、引領性，「統編三科教材和澳門教材都將是人教社歷史上濃墨重彩的輝煌業績，甚至是可以寫在國家教材發展歷史上很重要的一筆」。

中國教育出版傳媒集團公司總經理殷忠民表示，此次澳門教青局與人教社合作編寫教材的實踐，開創了特別行政區與內地合作編寫教材新局面，提供了更多的發展可能與成熟經驗。在未來的教材建設過程中，中國教育出版傳媒集團將繼續按照教育部的統一部署，依託人民教育出版社以這套教材為基礎，帶動其他配套教材資源的發展，逐步豐富教材合作編寫體系，不斷探索內地與港澳地區合作編寫出版教材的有效路徑。

人教社黨委書記、社長黃強透露，2020年雙方啟動相關教材的英文版、葡文版翻譯工作，將於2021年完成出版並投入使用。通過研討會，人教社將認真聽取各位專家們的真知灼見，進一步做好港澳地區與內地合編教材的相關工作。借鑑澳門教材編寫的經驗，人教社已經着手開展了對香港中小學教材進行診斷分析，並且啟動了有關教材的研發工作。

公開資料顯示，人教社成立於1950年12月1日，是教育部所屬的一家大型專業出版社，致力基礎教育教材和其他各級各類教材及教育圖書的研究、編寫、出版和發行，已成為基礎教育教材編寫出版的國家隊。

為加強基礎教育課程教材的研究工作，1983年經教育部批准，課程教材研究所成立，與人教社合署辦公。2010年12月和2011年3月，中國教育出版傳媒集團有限公司和中國教育出版傳媒股份有限公司相繼成立，人教社成為核心成員單位。

澎湃新聞

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