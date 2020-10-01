華為危機｜孟晚舟引渡案本輪聽證結束 輕鬆出庭唔再戴「台灣製造」口罩

華為副董事長兼財務總監孟晚舟的引渡案，周一（28日）起在加拿大溫哥華卑詩省最高法院再度開庭。孟的律師以美國在孟晚舟涉嫌的罪行上「誤導加拿大法官」為由，再次要求法庭中止對孟晚舟的引渡程序。這一輪聽證會於周三（30日）結束，法官沒有作出裁示。

孟晚舟周三身穿一身輕便的橫紋長袖上衣與黑色長褲，神態輕鬆。她於周一出庭時，曾被外媒拍到佩戴「Made In Taiwan」（台灣製造）的口罩出庭，引發關注，有人更質疑她對「中國製造」的品質沒信心。她疑似為避免進一步傷及同胞的玻璃心，從周二起便改用沒有「MIT」鋼印的口罩。

央視報道指，當天的聽證過程較短，持續了一個多小時。在本輪聽證過程中，雙方律師在法庭上分別陳述了自己的主張。孟晚舟的律師認為，美方提供的關鍵證據缺失了最重要的內容，也存在虛假陳述，因此誤導了法官，是對加拿大司法程序的濫用。基於這樣的事實，法官應該終止引渡程序。加拿大司法部的律師則認為，法官應該就引渡的條件是否充份來作出裁決和判斷，而不應判斷美方提出的證據，並要求法官駁回孟晚舟的律師提出是申訴理由。

主審法官霍爾姆斯（Heather Holmes）沒有就雙方的主張作出裁決。按照法庭的排期，雙方還將進行幾輪法庭辯論，預計2021年2月將裁決加美雙方司法部門是否「濫用司法程序」。若裁示「未濫用」，案件將進入第三輪，也是在省高等法院進行的最後一輪審理和裁決。

孟晚舟於前年12月1日，從香港前往墨西哥途中，刻意避開美國（因為自知觸犯美國法律），北飛至加拿大轉機。但她的行程被美國掌握，加拿大於是應美國司法部要求，在溫哥華機場把她逮捕。美國當局去年1月28日對華為及孟晚舟提出共23項指控，要求引渡。其中13項針對孟晚舟與3家華為子公司誤導銀行、進行電匯詐騙、 妨礙司法公正、密謀洗錢、違反《國際緊急狀態經濟權力法》（IEEPA），與受制裁的伊朗開展業務。

孟晚舟被捕後，以1,000萬加元（約5,822萬港元）保釋金交保候審，自此一直被軟禁在她溫哥華豪宅中，必須佩戴GPS電子腳鐐，可以出入規定區域（不包括機場或輪渡碼頭），保全公司必須全天候跟隨。

今年5月27日，卑詩省最高法院就孟晚舟案作出「第一階段」裁決，認定孟晚舟涉及的犯罪行為（詐欺），符合「雙重犯罪」的標準，引渡程序進入「第二階段」。「雙重犯罪」是加拿大引渡法的核心原則之一，即尋求引渡的國家，對疑犯所被指控的罪行，在加拿大同屬刑事犯罪，這是引渡的先決條件。

在5月27日敗訴後，孟晚舟的律師團隊把爭議點放在「引渡程序是否遭（美國）濫用」及三項申訴。分別是：

1.美國總統特朗普等人的言論顯示，孟晚舟的引渡案是被高度政治化的政治事件。律師指，在孟晚舟被加拿大警方扣押後不久，特朗普曾說：「如果認為這有利於達成有史以來最大的貿易協定，這是一件非常重要的事情，有利於國家安全，如我認為有必要，我肯定會出手干預。」

2.加拿大邊境服務局（CBSA）、加拿大皇家騎警（RCMP）在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟的過程中，存在司法濫用的行為。律師稱，孟被正式被捕前，在不獲告知原因情況下，在溫哥華機場被加拿大關員問話3小時，她被誤導、被哄騙，權利被侵犯，有理由中止引渡程序。

3.美國在針對孟晚舟的案件中，在證據方面誤導加拿大。律師主張，美國提交的《案件記錄》和《案件補充記錄》中存在誤導性內容，是對美、加引渡程式的濫用。

法新社獲取的法院文件顯示，孟晚舟的律師聲稱，美國對孟晚舟的核心指控是她向滙豐銀行隱瞞華為與駐伊朗子公司「星通技術公司」（Skycom Tech）間的關係，但該項指控錯誤、存在誤導，且缺乏關鍵證據。有2頁被漏掉的證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐說謊。

前兩項申訴已經被法院接受，同意把相關論據加入其後的引渡案審訊中，第三項申訴則是於7月才提交的，法院這輪開庭是要決定是否接受它。

央視／加通社／台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！