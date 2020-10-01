台妹10.1拍片賀「祖國」國慶 引發帝吧出征：灣灣會不會玻璃心

台灣藝人歐陽娜娜昨日登上大陸官媒央視《中國夢祖國頌2020國慶特別節目》，獻唱《我的祖國》，引發爭議；曾多次表示自己「來自中國台灣」的前Wanna One成員賴冠霖，今晚也將上央視「國慶音樂會」演唱《龍的傳人》。而藝人此舉似乎引發台灣少數人跟風，一名女生就以台北101大樓為背景，拍片祝賀「祖國」國慶，還被大陸網軍「帝吧」拿來嘲諷台灣。

帝吧今天下午在微博po出一段影片，台灣女生庭庭自稱「來自中國寶島台灣」，她以台北101大樓為背景，還標註是「中國台北101大廈」，揮動五星紅旗並說：「在這特別的日子裏，祝祖國71歲生日快樂。庭庭愛你們唷！」

帝吧藉此譏諷發文寫道：「灣灣會不會玻璃心哦。」一眾大陸網民也跟進留言「人美三觀正」、「灣灣是不是又要健保卡警告了」、「這妹子真好看，來祖國吧，會有妳發展的機會」、「勇敢美麗的小妹」、「難得是年輕人，不容易」。

台灣《蘋果新聞網》

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