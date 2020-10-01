華為提案　北京擬查Google涉壟斷

路透社昨引述消息人士報道，中國正準備對美國互聯網巨企Google（圖）發反壟斷調查，調查關於Google利用Android系統優勢扼殺競爭。根據報道，消息人士表示，調查案由中國電訊設備商華為提議，中國反壟斷監管機構已提交國務院審核。

報道引述其中一名消息人士稱，對於是否要展開正式調查，最快可能10月決定，有關決定或受到中美影響。消息又稱，中國還將調查Google的市場地位，是否可能對華為等造成「極端損害」指控，這是因失去Google對Android系統支持，導致企業信任和收入下降。

克拉奇促歐停用華為

中國有關當局、Google及華為尚未回應。美早前將華為列入貿易黑名單，導致華為手機無法使用Google應用程式及服務。另據報道指，中國正着手大改反壟斷法，調整包括大幅提高罰款上限，並擴大判斷一間企業操控市場的標準。

此外，據德國之聲中文網報道，在英法對中國華為採取事實上的禁令後，意大利和德國等歐洲國家正討論是否允許華為參與5G網絡建設。美國國務院次卿克拉奇周二代表華盛頓再次向歐洲施壓，要求各國禁止使用華為5G網絡。他在德國馬歇爾基金智庫活動上說，華為參與歐洲5G網絡將使北約出現安全風險，芬蘭的諾基亞和瑞典的愛立信是歐洲政府唯一應該選擇的公司。

路透社/德國之聲中文網