習權統治｜網上書店「小麥書房」被指售非法宗教書籍 店主被判囚7年罰款$23萬

內地繼續打壓宗教人士，華人基督徒公義團契創辦人劉貽牧師昨日於Twitter發帖，指9月1日被當局刑事拘留的「小麥書房」的店主張小麥（原名陳煜），因在中國出售境外基督教書籍，9月27日以「非法經營罪」被判監7年，罰款20萬元人民幣（約23萬港元），帖文亦附有一封有法庭文件。

對華援助協會去年報道，國保大隊、公安部去年10月29日發出通知，要求各公安部門配合，根據從「小麥書房」搜索到的發貨訂單，接觸收貨人，做好相關取證工作。

文件提到，去年9月1日以「涉嫌非法經營」將張小麥刑事拘留。當局指張小麥長期從海外、台灣等地購買境外宗教出版物，在未經當局許可在網上平台出售，累積高達上萬人次，涉逾兩萬本書籍，其中近800本被當局認定是「境外非法出版物」。

該文件要求，除了正面接觸各收貨人，還要追查所購買書籍的取向，順勢觀察當地非法宗教活動的情況，並要將證據、買家戶籍證明、交易記錄、涉案書籍及詢問筆錄等調查結果，上報告國保大隊。

《寒冬》後來報道，就連遠在新疆和遼寧的信徒也因曾在小麥書屋購買過書籍而遭到審問。所有的書籍都被沒收，其中大部分是由美國麥種傳道會出版。這名基督徒說：「遼寧的一個信徒被當地公安局叫去三次了，警察告訴他，說小麥書屋是『反華勢力』。」後來有山東、河南、浙江等多省基督徒則指出，自己因曾在「小麥書房」購書，遭到警察搜家並檢查手機內容，儘管有的人買書已是兩年前的事。

「我說把書送到警局，但警察非要上門搜查。」其中一名消息人士回憶道。他家中的其他非官方宗教書籍都被沒收了。

有信徒透露，警方審問的內容主要包括：如何知道小麥書房，為甚麼購書，購買書籍有沒有傳播給其他人，購書者及其家人的信仰情況等等。一位公安局內部人士透露：「政府對這事查得很嚴，最好不要說你把這些書給別人看過，政府可能認為你在傳福音，那樣的話，你會被認為搞滲透活動，那就嚴重了。」

Twitter / 網站《寒冬》

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