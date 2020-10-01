台灣黑熊闖果園踩中捕獸器 掙扎18小時失控自咬左掌

一隻台灣黑熊昨晚誤闖台中一個果園，踩中果農設置的捕獸器痛苦掙扎18小時，忍痛咬自己遭圈住的左前掌。獸醫今日下午發射麻醉針，讓黑熊昏迷，才把牠送往救治。

事發在台中市和平區一個位於海拔1,039米的甜柿園，這個編號711的台灣黑熊昨晚8時許誤中果農設下的陷阱。果農稱聽到黑熊在果園不斷傳出怒吼，至今日凌晨4時，他估計黑熊已受困，才敢前往察看。

東勢林區管理處人員和被外界稱為「黑熊媽媽」的屏東科大副教授黃美秀獲報後到場，隨即展開搶救行動。由於受傷、被困的黑熊情緒躁動，不斷發出怒吼和淒厲的哀吼，多次張口試圖咬斷繩索，又忍痛咬自己遭圈住的左前掌，以致左前掌和嘴巴滿是鮮血，最後筋疲力盡軟癱在地。

保育人員與當地警員將現場清空，獸醫在下午2時許向黑熊連發兩枚麻醉針，黑熊先是怒吼，接着慢慢的軟癱在地，至2時半確認昏迷。

獸醫現場檢查，發現這隻5、6歲的成年公熊左前掌與嘴破皮、腫脹，雖然不用截肢，但傷勢恐怕再感染、發炎。目前，黑熊已經被送往農委會特生中心烏石坑低海拔試驗站治療，待牠傷勢痊癒後，將在大雪山地區放生。

黃美秀稱，這隻黑熊已是第3次中陷阱，早在2018年11月，牠在大雪山地區被保育人員發現，牠的左前掌第一趾斷裂，只剩約1厘米，第2、3、4、5趾皆斷，且找不到斷趾，右前掌第5趾也斷了。

果農表示，去年甜柿遭山豬吃光，無法收成，所以今年放了一些陷阱，怎料竟然有黑熊誤踩，但他設置俗稱「山豬吊」的捕獸器，是農委會禁止使用。目前台灣現存的台灣黑熊約600隻，出沒於台灣中央山脈海拔1,000米至3,500米的山區中，十分珍貴。

台灣《蘋果新聞網》

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