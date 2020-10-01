12港人送中｜內地司法「制度暴力」 清華博士生無辜被羈押1,277日

12名港人疑偷渡往台灣期間被中國當局截獲拘留，事發至今已超過1個月。直至昨日（周三），深圳市鹽田區人民檢察院終通報，對各人批准逮捕。即使過去有人盲撐中國擁有陽光司法，惟黑暗的司法問題，卻有目共睹。根據規定，內地執法或司法機構基本可對港人作無限期羈押，反映「制度暴力」的問題。2015年，清華博士孫夕慶就曾被羈押長達1,277日，惟法院卻撤銷起訴釋放孫。

●清華博士僅獲賠$62萬

2003年，從海外國留學回國的孫夕慶與7名海外博士，到山東濰坊創立中微光電子（濰坊）有限公司，孫擔任董事長兼總裁。2014年7月底，濰坊中微發生董事會糾紛，之後孫夕慶被免去董事長和總裁的職務。一個多月後，公司一名董事向公安機關舉報孫夕慶利用職務便利侵佔公司財產。孫夕慶未幾即被公安機關刑事拘留。

孫夕慶在2015年11月被當地檢方提起公訴，被指控的罪名為虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪。法庭上，孫夕慶堅稱自己無罪，同時認為自己是遭到陷害。案件經過一審判決，之後發回重審。庭審筆錄顯示，案件4年來經歷114次庭審。

法院在去年5月9日對該案作出刑事裁定書，開發區檢察院以證據發生變化為由，向法院申請撤回對被告單位和孫夕慶等人的起訴。

濰坊高新區法院去年10月18日發出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付人身自由賠償金和精神損害撫慰金合計54萬餘元人民幣（下同，62萬港元），山東濰坊高新區法院黨組副書記、副院長王彬在一個儀式上，向孫鞠躬道歉。

●華為前員工被羈押251日

華為技術有限公司的前員工李洪元在離職後，被華為以職務侵佔（先被改為洩露商業機密，後再被改為敲詐勒索）為由向警方舉報。李洪元被羈押251日，因證據不足而獲檢察院不起訴處分並釋放。

在華為工作的李洪元，2016年11月向上級舉報其所在部門造假行為，2017年李洪元離職。翌年3月8日，李洪元前往華為深圳總部確認簽收終止勞動合同賠償金。同年12月16日，深圳警方對李洪元實施強制傳喚，將其從住處帶走，案由為涉嫌職務侵佔，隨後變為涉嫌泄露商業機密。在被刑事拘留了一段時間後，案件移交檢察院。

深圳市龍崗區人民檢察院決定2019年1月22日對李洪元實施逮捕。 3月21日，深圳市公安局將此案向深圳市龍崗區人民檢察院移送審查起訴。深圳市公安局認定，2018年3月8日，李洪元從其部門主管何某處勒索人民幣30萬元（約34萬港元）。

檢察官去年4月16日告知李洪元等六名員工其涉嫌案由為敲詐勒索。同月，李洪元的妻子向檢察部門提交證據。4月19日，檢方因為證據不足，把案件退回公安機關進行補充偵查。經過重重程序，2019年8月23日，龍崗區檢察院以「犯罪事實不清、證據不足」為由李洪元不作起訴，釋放李洪元。截至釋放當日，李洪元被羈押了251日。李洪元事後獲國家補償約10.7萬元（約12萬港元）。

被羈押人士如有理據，可提出「國家賠償」。根據《國家賠償法》第三十三條規定，侵犯公民人身自由的，每日賠償金按照國家上年度職工日平均工資計算。國家賠償以支付賠償金為主要方式。能夠返還財產或恢復原狀的，予以返還財產或者恢復原狀。

即使過去有人盲撐中國擁有陽光司法，惟黑暗的司法問題，卻有目共睹。根據規定，內地執法或司法機構基本可對港人作無限期羈押，反映「制度暴力」的問題。2015年，清華博士孫夕慶就曾被羈押長達1,277日，惟法院卻撤銷起訴釋放孫。

●清華博士僅獲賠$62萬

2003年，從海外國留學回國的孫夕慶與7名海外博士，到山東濰坊創立中微光電子（濰坊）有限公司，孫擔任董事長兼總裁。2014年7月底，濰坊中微發生董事會糾紛，之後孫夕慶被免去董事長和總裁的職務。一個多月後，公司一名董事向公安機關舉報孫夕慶利用職務便利侵佔公司財產。孫夕慶未幾即被公安機關刑事拘留。

孫夕慶在2015年11月被當地檢方提起公訴，被指控的罪名為虛開增值稅發票罪和職務侵佔罪。法庭上，孫夕慶堅稱自己無罪，同時認為自己是遭到陷害。案件經過一審判決，之後發回重審。庭審筆錄顯示，案件4年來經歷114次庭審。

法院在去年5月9日對該案作出刑事裁定書，開發區檢察院以證據發生變化為由，向法院申請撤回對被告單位和孫夕慶等人的起訴。

濰坊高新區法院去年10月18日發出《國家賠償決定書》，決定向孫夕慶支付人身自由賠償金和精神損害撫慰金合計54萬餘元人民幣（下同，62萬港元），山東濰坊高新區法院黨組副書記、副院長王彬在一個儀式上，向孫鞠躬道歉。

●華為前員工被羈押251日

華為技術有限公司的前員工李洪元在離職後，被華為以職務侵佔（先被改為洩露商業機密，後再被改為敲詐勒索）為由向警方舉報。李洪元被羈押251日，因證據不足而獲檢察院不起訴處分並釋放。

在華為工作的李洪元，2016年11月向上級舉報其所在部門造假行為，2017年李洪元離職。翌年3月8日，李洪元前往華為深圳總部確認簽收終止勞動合同賠償金。同年12月16日，深圳警方對李洪元實施強制傳喚，將其從住處帶走，案由為涉嫌職務侵佔，隨後變為涉嫌泄露商業機密。在被刑事拘留了一段時間後，案件移交檢察院。

深圳市龍崗區人民檢察院決定2019年1月22日對李洪元實施逮捕。 3月21日，深圳市公安局將此案向深圳市龍崗區人民檢察院移送審查起訴。深圳市公安局認定，2018年3月8日，李洪元從其部門主管何某處勒索人民幣30萬元（約34萬港元）。

檢察官去年4月16日告知李洪元等六名員工其涉嫌案由為敲詐勒索。同月，李洪元的妻子向檢察部門提交證據。4月19日，檢方因為證據不足，把案件退回公安機關進行補充偵查。經過重重程序，2019年8月23日，龍崗區檢察院以「犯罪事實不清、證據不足」為由李洪元不作起訴，釋放李洪元。截至釋放當日，李洪元被羈押了251日。李洪元事後獲國家補償約10.7萬元（約12萬港元）。

被羈押人士如有理據，可提出「國家賠償」。根據《國家賠償法》第三十三條規定，侵犯公民人身自由的，每日賠償金按照國家上年度職工日平均工資計算。國家賠償以支付賠償金為主要方式。能夠返還財產或恢復原狀的，予以返還財產或者恢復原狀。

綜合報道

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