武漢肺炎｜內地修訂《傳染病防治法》 增「李文亮條款」保護吹哨人

國家衞健委今日公佈《傳染病防治法》的修訂草案徵求意見稿，其中在針對「不明原因聚集性疾病防控」的條文中，加入被視為「李文亮條款」的吹哨人獎勵機制，引發網民討論。有網民表示，希望以後這類修訂「不再需要用生命來換」。

修訂草案提出，國家應對發現並報告具備傳染病流行特徵的不明原因聚集性疾病、新發傳染病疫情的單位和個人，按國家規定予以獎勵；對經確認排除傳染病疫情的情況，不予追究相關單位和個人責任。

去年12月底，武漢中心醫院眼科醫生李文亮在微信醫生群組得悉出現類似沙士的傳染病，於是轉發訊息，未料竟遭公安訓戒，及後他亦感染武漢肺炎，並於今年2月7日離世。

在武漢肺炎疫情爆發後，包括北京、深圳等地都已陸續制定地方法規，保護吹哨人，明確規定在突發公共衞生事件中，對非惡意的不實報告不追責。有分析認為，這是為填補疫情初期暴露的預警機制缺失，亦是在處理吹哨人問題上的不足。

然而，李文亮生前任職醫院的所在地點——湖北武漢，卻未有制定有關法規。

有網民批評，內地防疫政策混亂、遲緩，如果武漢一早有類似法規，「李文亮就不會被訓誡，艾芬（武漢市中心醫院急診科主任）就不會被扣上影響武漢安定團結的罪名」。有網民更稱，如果當初有保護、重視吹哨人，「也許武漢就不會封城，全國不會有4,634條生命消失」。

新華社／新浪微博

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