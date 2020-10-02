網店東主賣基督教刊物囚七年

中共近年加大力度查封非官方宗教書籍，浙江臨海市人民法院近日審判，網上書店「小麥書房」負責人張小麥（原名陳煜），因在中國出售境外基督教刊物，以「非法經營罪」罪名，判處有期徒刑七年，罰款20萬元人民幣（約22萬港元）。

被指非法經營罰22萬

浙江臨海市人民法院上月27日以「非法經營罪」罪名，判陳煜囚七年及罰款，沒收「犯案工具」一部蘋果手機，沒收及銷毀1.28萬本刊物。值得一提的是，非法經營罪而情節嚴重，處五年以下有期徒刑；情節特別嚴重處五年以上有期徒刑。本報聯絡發佈有關消息的華人基督徒公義團契創辦人劉貽牧師，惟未有回覆。

消息指，去年9月浙江公安部以「涉嫌非法經營」罪名拘捕陳煜，指他長期從海外、台灣購買境外宗教出版物，通過網店賣書，獲高達上萬人次購買，約770本書籍被認定為境外非法出版物，被扣押的出版物包括美國麥種傳道會出版的《羅馬書》。

據稱公安部要求各地公安部門配合，根據從小麥書房搜索到的發貨單，聯絡收貨人及取證。有基督徒年初向網媒《寒冬》透露，遠在新疆和遼寧的信徒曾在小麥書房購買過書籍而遭審問，相關書籍全被沒收：「遼寧的一個信徒被當地公安局叫去三次了，警察告訴他，說小麥書房是『反華勢力』。」

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