洗腦教育｜澳門「國教」照搬內地思政課 女生：唔使考試唔會認真讀

澳門當局與內地出版社合編 《品德與公民》，有一名澳門女生在微博上講述自己高中時期的課本，大部份教材都是選用人民教育出版社 （簡稱「人教社」），她不諱言《品德與公民》相當於內地的思政課，但因為不用考試不會太認真學習。有心水清的網民推斷這名女生來自左派學校。

央視去年12月曾到澳門傳統「紅底學校」濠江中學的「品德與公民」堂觀課，學生組成的少先隊先來升旗儀式，任升旗手的學生伍泓毅受訪時說：「升國旗就代表着國家，國家國旗是不可以落地的。」他也曾跟隨老師到天安門廣場觀摩升旗儀式，而他志願就是要當一名澳門警察。

報道指，澳門教育暨青年局已把「品德與公民」教育法制化、正規化，從小一到高中，學生要從小開始「了解祖國、認識社會」；高中就要接受「公民思想課」。濠江中學副校長陳步倩表示，高三畢業班學生還要到北京進行「愛國主義教育」，「要對祖國的感情、認識，應該是一種升華」。

澳門網民「律子」在微博展示中學課本，她直言《品德與公民》「相當於政治課嘅書」，因為這科不用考試，學生學得不是特別認真。她指出，學校會發出一本《中國外交知識讀本》的課外書，因為要強制參加「澳門青少年外交知識競賽」，是需要熟讀這本書來參賽，內容就是「和平統一」、「一國兩制」推進祖國統一大業。

澳門時事評論員蔡梓瑜向《蘋果》分析，近年社團勢力做了不少青年工作，而澳門的教育局名叫「教育暨青年局」，顧名思義負責青年事務，因而資助很多青年社團辦活動，自然愛國青年社團紛紛成立。他進一步說：「部份青年社團嘅領袖本身可能喺大陸某一啲地方成為省市政協，所以佢哋表面地好落力推動青年人工作，好似青年議政，或者青年辯論培訓，甚至參觀訪問去大陸交流，亦都滲入咗社工活動模式，好似歷奇嘅包裝。」凡此種種，澳門當局希望透過活動凝聚年輕人，確保他們奉公守法，不要有獨立思考和批判，也好自然地滲入愛國教育，「所以勇武嘅青年人好少會喺澳門出現」。

有網民揶揄地「律子」回應寫道：「基本（與內地）一樣啊，難怪澳門發展的（得）好，也聽話！ 」「應該是紅底學校出來的……澳門每間學校的用書都沒有統一規定的。」

網民講乜：

康繆尼斯特帕提：大家也別太激動了，up主（網主）只是展示的他們自己學校的教材情況（他們學校應該是左派歷史悠久的非教會學校），而澳門不是統一教材的（陸港台教材都可以），而教會學校啥的一樣有很大影響力，這些學校的立場可沒有那麼樂觀。但是由於澳門太小了而且左派早已掌控澳門，所以主流民意才會如此，港澳不能簡單對比。

荃某今天讀盲文了嗎：應該是紅底學校出來的……澳門每間學校的用書都沒有統一規定的，反正我教會學校出來的就沒碰過這些，大部份都是自編的教材。

奴弓：教育是認識時（是）認清是了解，並不是洗腦！

《蘋果》記者／央視／新浪微博

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