特朗普確診｜成微博熱搜第一 網民涼薄笑稱:國慶賀禮

中美角力下，美國總統特朗普及夫人梅拉妮婭宣佈武漢肺炎確診，消息一出，立即成為新浪微博熱搜第一位， 有僅僅45分鐘已有超過1億人觀看，網民反應「興奮」、涼薄形容「中國國慶普天同慶，獻給祖國民母親的賀禮」、「特朗普，祝你好運，上帝與你同在！」、「白宮集體隔離，趁機順勢收復台灣，3D打印！哈哈哈」、「希望人有事」及「快喝消毒水」等等。 《環球時報》總編輯胡錫進亦在國際新聞刊出後20分鐘發文，形容「消息令人遺憾，它反映了美國新冠疫情的嚴重程度。」

特朗普在香港時間中午約1時宣佈確診，消息隨即在中國瘋傳，微博關鍵字「特朗普夫婦確診新冠」在短短45分鐘內已有1億人觀看，極速成為熱搜第一。由於昨天是10月1日，不少網民均當特朗普確診是「國慶禮物」，又說「川普（特朗普）有難，八方點贊（讚）」，「最緊要人出事」，譏諷「新冠終於找到了他最佳宿主」，部份網民更認為「總統辯論賽也不用參加了！直接讓位給拜登！」

胡錫進約在外媒播出新聞後20分鐘上載一篇約300字的短文，稱「消息令人遺憾，它反映了美國新冠疫情的嚴重程度。」現時正值美國選舉最後階段，胡錫進指摘特朗普「一直試圖淡化疫情對美國的衝擊和影響，讓選民們忽視疫情的危害」。他認為「美國應該找到讓大家都更加安全的辦法，這件事對特朗普總統的選情應該是一個負面因素。 」胡隨後在Twitter表示，特朗普夫和夫人都為此付出代價，並對他的選情帶來負面影響。

《蘋果》記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！