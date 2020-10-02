美眾議院報告封面紅色中國地圖無台灣 台網民:官方認證不屬於中國一部份

美國聯邦眾議院「中國工作小組」於9月30日發佈一項報告，內容為美國應如何全面對抗來自中國的行徑所提出的政策和建議，當中談到美國政府應與台灣展開自由貿易協定談判、允許台灣駐美代表處更名等，引發國際關注，但被眼尖網民發現，報告封面的紅色中國地圖，「沒有台灣」。

據悉，由美國聯邦眾議院15位共和黨眾議員所組成的「中國工作小組」，在眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）率領下，於9月30日召開記者會，並公佈小組撰擬的政策報告。

報告主要凸顯中國多年來對美國長期利益構成的威脅與挑戰，同時指出台灣是在中共陰影下的民主捍衞者，更是美國的安全盟友，美國會支持台灣獲得自我防衞能力以及執行「整體防衞構想」（ODC）所需的不對稱戰力等。

對此，台灣網上討論區「PTT」有網民表示，放大共和黨領袖麥卡錫手上拿的報告書封面來看，紅色中國地圖部份不僅沒有台灣，也沒有南海九段線，「美國官方認證，台灣跟南海都不屬於中國的一部份！」掀起網民熱議。

台灣三立新聞網／Twitter

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