兩岸疫情速遞｜大陸增10輸入病例 台增2確診者分別來自美國日本

疫情最新情況：大陸昨日新增10宗確診病例，均為境外輸入個案（四川3宗，福建2宗，廣東2宗，上海1宗，重慶1宗，陝西1宗），無新增死亡個案。累計85,424宗確診個案，4,634宗死亡個案。台灣今日則新增2宗境外輸入確診個案，累計確診517宗，7人死亡。

手機用戶請按此：武漢肺炎內地疫情互動圖表

●廣西超市冷凍庫地板檢出病毒

廣西防城港當局日前進行常規監測時，發現當地一間超市的冷凍庫地板樣本，對武漢肺炎病毒呈陽性反應，當地政府第一時間封存冷凍庫內的產品，並排查可能有接觸人員，目前檢測超市的140人，結果均為陰性。

●台2輸入病例 分別來自美國、日本

台灣中央流行疫情指揮中心今日公佈新增2宗境外輸入確診病例，分別來自美國及日本。其中1名長年在美國工作的台灣男子，上月20日回台，入境時未有不適，但主動告知曾在美國接觸確診者，一度出現發燒、嗅覺消失等症狀，檢疫人員安排他居家隔離，及後他出現乾咳，送院接受病毒測試，今日確診，衞生單位已把與病人同一航班、前後兩排共12人列為居家隔離對象。

台灣《蘋果新聞網》／新浪微博

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！