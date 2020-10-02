武漢肺炎｜官方擴大接種試驗中疫苗惹質疑 內地疫苗受害者家屬：不會接種

中國持續為特定人士接種仍在臨床試驗第三期的武漢肺炎疫苗，安全性引起外界質疑，《紐約時報》日前更形容，目前世界上還沒有任何一款疫苗被確定有效，但中國迄今已大規模給特定人士注射未經檢驗的疫苗，做法如同豪賭。自由亞洲電台報道，內地一群疫苗受害者家屬日前公開集會，對國產武漢肺炎疫苗表示不信任，並聲言不會接種。

報道指，內地一個由問題疫苗受害者家屬組成的維權團體，周二（9月29日）在北京市衞健委辦公樓大門前聚集，對於內地冒進擴大武漢肺炎疫苗接種，提出質疑。

報道引述參與這場集會的一對夫妻李新與何方美表示，他們對國產武漢肺炎疫苗不信任，也不會接種。兩人的女兒在2018年因接種武漢生物的「百白破」（白喉、破傷風及百日咳混合疫苗）等3種疫苗，結果引發病毒性脊髓炎，險些癱瘓，目前仍在接受康復治療。

何方美表示，去年因在北京上訪維權而被捕入獄，目前和女兒一起住在河南輝縣的老家，受到地方政府的嚴格監視和管控，她的女兒因此無法持續在北京接受治療。

何方美說，目前在內地大範圍試驗接種的，由中國生物技術集團研發的武漢肺炎疫苗，與她女兒接種的問題疫苗同出於該公司轄下的武漢生物製品研究所。她說：「這次這個疫苗也是武漢生物的，我是絕對不會接種的。說白一點，武漢生物廠家就躲在政府背後逍遙法外。」

對於目前內地大範圍接種試驗中的武漢肺炎疫苗，何美方說：「絕對不會接種！」她並對接種疫苗人士，須簽署保密協議提出質疑：「資訊應該是公開透明，應該告訴外界這個疫苗的副作用是甚麼、會發生哪些不良反應，發生不良反應後又該怎麼樣獲得救助或治療。」

內地人權工作者楊占青表示，由他跟進的問題疫苗維權個案中，只有一名家長成功起訴，並得到賠償。

內地近年屢次發生問題疫苗事件，2007年，山西發生多起兒童注射疫苗後造成傷殘，甚至死亡的事件；2013年，中國南方出現多起嬰兒注射B肝疫苗後造成傷亡的事件。2018年，疫苗製造商「長春長生生物科技」（長生生物），涉嫌篡改瘋狗症疫苗生產記錄，以及所產生的百白破疫苗全無效，引起內地社會強烈不滿，長生生物隨後被當局重罰，成為內地第首家被強制退市的上市公司。

自由亞洲電台

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