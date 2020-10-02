中美科技角力激烈 《紐時》:台積電左右為難

中美科技戰越演越烈，掌握半導體先進製程優勢的台積電，被迫選邊站。《紐約時報》報道，美方持續進逼恐遭北京還擊，殃及台積電，中國積極挖角半導體人才也令台灣警覺。

中美爭奪人工智能、第五代行動通訊技術（5G）等尖端科技領先地位，台積電無法再維持中立。美國政府為圍堵中國電訊設備巨擘華為，從晶片技術下手，自9月起，台積電等供應商除非獲美方許可，否則不能再接華為訂單。

報道提及，華為事件顯示，中國經濟雖有長足進展，但現代世界運轉不可或缺的技術上，仍是美國佔優。晶圓代工倚賴美國設備與專業知識，華府官員因而握有世界各地半導體買家與供應商生殺大權。華為之後，美方目標轉向中國晶圓代工龍頭中芯國際。商務部上周以共軍可能使用中芯代工的晶片為由，通知美國企業出口中芯國際前須取得許可證。美國政府如全面禁止中芯國際使用美國軟件與設備，將打擊北京實現半導體自給自足的夢想。

台海局勢日益緊張之際，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）9月率團訪台，總統蔡英文當時在官邸宴請美方人士與台積電創辦人張忠謀，《紐時》指出，這反映台積電在台美關係中的重要性。

台積電打造的先進晶片可用於戰鬥機和其他可讓美國保有軍事優勢的硬件，使美方官員特別重視台積電。美國政府壓制華為，迫使台積電與昔日最大客戶之一分道揚鑣。華為先進晶片庫存用完後，恐難以生產最新手機，威脅智能手機事業；台積電高層則認為，華為若無法下單，競爭對手將取而代之，台積電生意不會受太大影響。但美國政府若持續進逼導致北京反擊，台積電仍可能受池魚之殃。

科技界資深分析師費拉古表示，美方如對中芯國際祭出全面禁售令，中國報復機率將「顯著」升高，北京或許會以打壓高通（Qualcomm）與蘋果公司（Apple）中國生意等方式反制，而高通與蘋果都是台積電的客戶。

對台灣而言，這不僅牽涉商業問題。中國長期倚重台積電代工，令許多台灣人將台積電視為抵禦中方軍事進逼的堡壘。美方限制導致中國減少對台積電依賴，使局面改觀，中國也將更積極強化自身晶片產製能力，包括挖角台灣人才。

報道引述不具名知情人士指，數十名曾在台積電任職的經理與工程師，去年加入中國兩項晶片發展計劃。台積電發言人高孟華表示，台積電近期員工流動率低於5%，處於「健康」水準。國立交通大學科技法律研究所特聘教授林志潔表示，台灣需要更嚴格的法律預防半導體廠的商業機密流向中國。台灣半導體實力堅強，「至少和香港相比，我們是幸運的。香港沒有『香港製造』的產品，幾乎甚麼都沒有」。

美國《紐約時報》／中央社

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