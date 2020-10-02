台海危機｜北約前秘書長籲強化對台關係制華 福布斯：武裝台灣為保西太平洋不變

中國大陸對台灣展開「文攻武嚇」，已引起西方社會關注。北約（NATO）前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），在歐盟高峯會前夕指，中國對外頻頻展示攻擊性，呼籲歐盟國家用強化對台關係來反制。而《福布斯》（Forbes）則刊文謂，台灣已成為太平洋時代的「心臟地帶」，武裝台灣並不只為保護自由，若北京突破第一島鏈，西太平洋地區的一切都將出現變化。

曾任丹麥總理的拉斯穆森，卸任北約秘書長一職後創辦非政府組織民主聯盟（Alliance of Democracies），今年6月主辦哥本哈根民主高峰峯會（Copenhagen Democracy Summit）時曾邀台灣總統蔡英文演講。

拉斯穆森在德國《時代週報》（Die Zeit）網站撰文表示，從中國威脅捷克參院議長訪台將「付出深重代價」，到逮捕香港民主派人士黃之鋒等作為來看，北京領導人的全球野心展露無遺，已不在乎外界批評。

他指出，中國對外頻頻展現的攻擊性讓歐盟國家領導人剩下兩種選擇，要不就是接受中國掏空香港法治和欺凌台灣，要不就是與台灣展開建設性的合作。

拉斯穆森認為，歐盟的「一個中國」模式並不排除公開支持民主台灣，讓台灣的聲音在國際上被聽見。歐盟如果真的想在地緣政治扮演一定角色，對台關係不能再像過去一樣那麼被動和低調。

拉斯穆森建議，歐盟可用3種具體措施支持台灣，首先是重啟與台灣的雙邊投資協定（BIA）。歐盟原本以為能先與中國簽署，但由於中國拒絕承諾改革，目前談判進度停滯，讓主談的歐盟與德國官員感到沮喪。

另外，美國萊克辛頓研究所（Lexington Institute）營運長湯普森（Loren Thompson），在《福布斯》撰文形容，台灣在軍事、經濟層面均舉足輕重，屬於全球的「心臟地帶」，一旦地位受到改變，可能代表一個時代的結束，或是新的全球秩序開始。

湯普森認為，一旦台灣落入北京控制，西太平洋的戰略平衡將不可挽回地被改變，也將終結美國在該地區軍事優勢。種種迹象顯示，北京冒險的可能性正在增加，美國應對台出售F-35閃電II戰鬥機、更先進的導彈防禦系統，以及其他先前未考慮過的武器，以進一步增強台灣的威懾力。

他強調，武裝台灣並不僅僅是為了維持這個自由的島嶼，若北京突破第一條島鏈，西太平洋地區的一切將出現變化。

中央社/ 《福布斯》/ 台灣《自由時報》

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