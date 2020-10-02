大媽猝死｜台上跳廣場舞突倒地不起 隊友舞照跳被轟冷血

廣西羅城縣近日引發爭議的一幕，一支參加廣場舞大賽的大媽團隊正在台上跳舞之際，其中一人突然暈倒，但其他隊友只是分神張望，未有停下察看，而是繼續跳舞，完成賽事，最終該名大媽猝死台上。事件曝光後，不少網民質疑這班隊友冷血，但承辦賽事的羅城仫佬族自治縣文化館工作人員卻反駁，她們當時只是未及反應，並非冷血。

據悉，事發於本周一（9月28日），當時正進行羅城仫佬族自治縣舉辦第六屆群文廣場舞大賽。從網傳的一段影片可見，多名身穿民俗服飾、持手鼓的大媽正在台上跳舞。接近尾聲時，前排一名大媽一輪轉圈、踢腿等動作後，突然倒地，一動不動地仰躺在台上。附近隊友只是分神張望了幾眼，無人停下腳步，上前查看，甚至有大媽隨着舞步走上前排時，跨過倒地大媽，險些踩到她。

另一段影片則顯示，有醫護人員上台對倒地大媽進行急救。據悉，該名大媽最終搶救無效。

事件曝光後，不少網民質疑「同伴倒地，第一時間難道不該扶起來？」，批評「一起跳舞的老太太好冷漠」；但也有人反駁，認為「評論都太寬以待己嚴於律人。從倒地上到跳舞停下來也就10來秒，真的很慢嗎？麻木、冷漠大章直接就呼臉上去了？希望你們遇到這種情況能表現得好一點」。

據悉，這場大賽由羅城仫佬族自治縣文化廣電體育和旅遊局主辦，羅城仫佬族自治縣文化館承辦。文化館工作人員李小姐事後指，羅城縣群文廣場舞是當地組織的群眾活動，參加者均與主辦方簽下免責條款，聲明在身體狀況允許前提下自願參與表演。她解釋，由於事發前曾有另一名大媽摔坐地上後，爬起來繼續跳舞，令大家以為出事大媽今次也只是摔倒，才沒有反應過來，但過了約7、8秒就停下舞步。她說，隊友都是互相熟悉的朋友，「大家都很難過，並不是網傳的冷血」。

李小姐表示，去世大媽已經70歲，是當地退休人士，家屬指她沒有病史，此次是突發心肌梗塞致死，「一切發生得很急」。

據悉，賽事已於當天下午叫停，評分頒獎活動環節也已取消。李小姐說，該活動仍將繼續舉辦，下半場活動將擇日進行。

《南方都市報》

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