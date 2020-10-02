台海危機｜解放軍運-8反潛機連續兩日繞台 台將試射「無限高」導彈

中共擾台不斷，台灣國防部昨晚才公佈解放軍一架運-8反潛機，進入台灣防空識別區西南角繞飛，今（2日）解放軍再有動作，早上8時許同樣派遣運-8反潛機侵擾台灣西南空域。

●解放軍釋出演習影片文攻武嚇不斷

正值中秋假期，但解放軍擾台頻率絲毫未減，解放軍東部戰區陸軍官方微博今晚發佈《當那一天來臨》的音樂影片，並寫道：「這世界並不安寧，和平年代也有激盪的風雲。準備好了嗎？士兵兄弟們，當那一天真的來臨。放心吧祖國，放心吧親人，為了勝利我要勇敢前進。」片段中，以海陸空三軍出動進行演練，飛彈大炮滿天飛。加上中共10.1假期釋出多條演習影片，包括兩艘航母「遼寧艦」和「山東艦」的祝賀片，各地演習更是不斷文攻武嚇。

●台灣將試射「無限高」導彈

台灣資深軍事迷許先生披露，2日上午，解放軍軍機再度進入台灣西南空域，高度2,000米，台灣空軍廣播驅離，依照高度推斷為運-8反潛機；根據綜合資訊顯示，空域外另有一解放軍空警500進行巡邏。

《自由時報》報道，台灣中科院將於10月14、15日兩天清晨，在屏東九鵬基地進行導彈火炮試射，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域自九鵬基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，型狀呈現一個左右相反的「L」型，南北距離長達300公里左右。

《自由時報》／多維新聞網

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