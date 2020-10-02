特朗普確診｜蔡英文祝早日康復 台醫生：侵侵飛沫恐噴至5米遠 77歲拜登好危

台灣總統府則指出，總統蔡英文接到特朗普伉儷確診後，已向美國政府了解情況，並祝特朗普伉儷早日康復。至於蔡英文的防疫措施，總統府表示她一天會測量額溫2次，醫生24小時待命，進出總統府的保安特勤亦必須測量額溫並做足手部酒精消毒。

●侵侵2天前恐已具傳染力 台醫生：拜登非常危險

台灣中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，由於特朗普、拜登在辯論會中激烈爭吵，且特朗普大多是直接面對拜登發言，而非面對觀眾，他坦言拜登處境「非常危險」。

黃高彬說，一般飛沫傳播距離約2米，但特朗普講話中氣十足，加上情緒激動，噴出的飛沫可能更遠，甚至達4至5米；而拜登已高齡77歲，抵抗力較弱，更是感染高危險群。

黃高彬還指，武漢肺炎個案發病2天前就具有傳染力，發病當天病毒量達到高峯，此後會逐漸降低，顯示總統辯論時特朗普恐怕早具傳染力，拜登有必要進行檢測。

●台外交部：已向AIT轉達台方慰問

美國總統特朗普與妻子梅拉妮亞雙雙確診，台灣外交部今天表示，已第一時間向美國在台協會台北辦事處（AIT/T）轉達總統蔡英文及外交部長吳釗燮的誠摯慰問，祝兩人早日康復。

外交部並指，將在既有台美合作機制上與美方持續攜手抗疫，共同維護台美雙方民眾及全人類的健康安全。

●台總統府：蔡英文日量2次體溫 醫生24小時待命

據了解，台灣總統蔡英文近日頻頻接待外賓，而每位外賓到訪，全必須按照疫情指揮中心指引做好防疫工作。負責總統保安工作的台灣國安局特勤中心日前指出，蔡英文一天量測體溫2次，由24小時待命的醫官執行；進出總統府的人員必須量測體溫，以及用酒精消毒。而總統府內相關防疫由總統府第三局負責；若是戶外場所，維安人員都會要求相關人士戴上口罩。另外，無論是在總統府外、總統官邸，相關進出人士都必須量測體溫、酒精消毒。

總統府發言人張惇涵日前表示，目前總統府仍維持周一至周五的開放間供民眾參觀，而所有進入總統府的員工、賓客都要量體溫。不論境內或境外的賓客，都了解台灣當局在防疫方面的努力，也願意配合總統府相關防疫的措施。另外，總統府的專車，每日出勤前後也都有進行消毒工作，辦公區域也會每周定期消毒。

另外，台灣中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，特朗普很間都沒戴口罩，他提醒民眾要特別注意，口罩是防止武漢肺炎肺最有效方式，且特朗普確診幕僚近日都有隨行競選活動，武漢肺炎在發病前就有傳染力，不可不慎。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！