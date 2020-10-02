藏族女網紅遺體今火化 缺德主播醫院直播被處罰

四川阿壩州金川縣藏族女網紅拉姆，上月14日直播期間，遭前夫淋汽油點火，致全身9成皮膚燒傷，延至周三（9月30日）不治，終年30歲。她的遺體今日火化，沒想到竟有主播團隊趕到醫院直播，結果被網民舉報，並遭平台限制流量處罰。

拉姆傷重不治的消息昨日傳出後，一批抖音主播，包括余超娃、汶川財神爺小號、眼鏡哥等，竟前往拉姆接受治療的四川省人民醫院外圍進行直播，美其名是「探望」，實際上卻是藉機爭取曝光和流量。

網民得悉後，直斥這些主播「沒有底線」：「人都走了，你們在醫院幹嘛？」「別人都失去親人了，你卻在那裏搞直播！」「他是在把她們的事情（拉姆去世）當兒戲玩！」同時有大批網民向直播平台舉報，多個平台均認為這些主播的行為是違規，先限制直播流量，並進行觀察，如再發現違規，將會立即處理。

拉姆的遺體告別式今日在四川成都東郊殯儀館舉行，除了家人及朋友，亦有部份網民到場送拉姆最後一程。其姐姐卓瑪表示，待火化後將把妹妹帶回家鄉。

拉姆為照顧因病致貧的父親及兩名子女，2018年起當上主播，直播介紹自己家鄉，贏得不少粉絲喜愛，漸漸成為網紅，並靠直播收入改善家庭環境。當拉姆被燒傷後，其父曾向外界求助，內地網民在一天內接力籌得100萬元人民幣（約114萬港元）醫療費，惜拉姆最終不敵死神離世。

紅星新聞／新浪微博

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