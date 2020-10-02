特朗普簽行政命令促增產稀土

美國總統特朗普周三（9月30日）簽署行政命令，宣佈採礦業處於緊急狀態，用意是擴大對大多數製造業至關重要的稀土礦物的國內生產，避免遭中國反制。該命令指示內政部探索使用《國防生產法》（Defense Production Act）加快礦山的開發。美國政府已利用該法在武肺疫情大流行期間加快醫療用品的生產。

免倚靠中國受反制

據《彭博》報道，特朗普在前往明尼蘇達州競選活動的途中簽署了這項命令，他在該州尤其希望獲得「鐵嶺」（Iron Range）地區的礦工和居民對其連任的支持。關鍵礦物一直受美國關注，去年美國稀土化合物和金屬進口總量的80%來自中國；白宮去年下令國防部促進稀土磁鐵的生產。有人擔心，在兩國貿易緊張局勢加劇下，中國可能限制產品出口。稀土磁鐵應用廣泛，從電動汽車到風力渦輪機再到飛彈制導系統，不一而足。上月初，兩名美國國會議員提出一項跨黨派法案，用意是減少稀土方面對中國的依賴性。歐盟加緊降低對進口原物料的依賴，歐盟委員會承諾年底前建立一個原物料聯盟。

路透社指出，雖然美國曾經是稀土的主要生產國，但中國在稀土行業的影響力在中美貿易爭端中發揮了優勢。2019年，特朗普要求美國國防部尋找更好的方法來獲得釤鈷稀土永磁材料，這種磁鐵經常出現在精確制導導彈、智能炸彈和軍用飛機中。

彭博/路透社