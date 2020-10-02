抗暴之戰｜兩港青獲批美政治庇護 律師樓已接移民局正式信函

在美國洛杉磯律師行擔任移民顧問的北京八九民運學生領袖鄭存柱，早前向《蘋果》獨家披露，兩名香港年輕人成功獲美國政治庇護，事後因美國移民局未有更新相關訊息而被質疑事件真偽。鄭存柱今日在Twitter上載兩人獲批政治庇護的信件，以證明此事非虛。

鄭存柱公開的信件上，已把重要的個人資料塗黑，他在Twitter寫道：「香港兩位反送中年輕人的正式批准信今天郵寄到律師樓。有些人不懂移民局更新訊息，質疑沒有批准。現在終於可以不要擔心了。祝賀他們，香港加油！」

香港英文網媒DIM SUM DAILY引述鄭存柱指，兩名獲批政治庇護的香港人，去年曾多次參與反送中示威，隨後逃往美國，今年1月向鄭存柱求助。但由於武漢肺炎疫情在美國大爆發，當地政府部門一直無法提供服務，直至今年8年，二人才接受美國當局安排面談，到本月29日美國移民部門消息顯示，二人已獲批政治庇護。鄭存柱估計，兩姐弟一年後可申請綠卡。消息傳出後，他指至少十多名身處美國的港人馬上聯繫鄭存柱。

雖然鄭存柱並沒直接披露今次獲批政治庇護的兩名港青身份，但他在Twitter卻上載了兩張疑似是該兩名港青的相片，其中一張曾在今年一月大紀元時報的一篇報道中出現過。該篇報道訪問了一對到美國探親的香港男女，以了解他們對反送中運動的所見所聞，其中一名男子自稱是去年9月全裸浮屍海上、最後被法庭判定死因存疑的陳彥霖在聯業訓練局的同學。有港媒則指，這對男女其實是一對姐弟。

鄭存柱早前向《蘋果》表示，過去香港人在國際上甚少傳出尋求政治庇護，兩名香港年輕人今次成功獲美國批出政治庇護，可悲地證明香港人權狀況在過去一年嚴重惡化。

《蘋果》記者

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