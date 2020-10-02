王岐山前大管家董宏 涉嚴重違紀違法落馬

十一長假期間，十九屆五中全會舉行在即，中紀委今日宣佈，中央巡視組原前部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。董宏曾任中共元老薄一波秘書，後來長期追隨國家副主席王岐山，被視為王的得力親信、大管家。有分析認為，中紀委在10.1長假期間突然宣佈董宏落馬，事件非比尋常，有劍指王岐山之嫌。

據中紀委網站顯示，董宏曾任中央第二巡視組副組長、中央第十二巡視組組長，此前對神華集團、中國移動、復旦大學等單位開展巡視。董曾任中共已故元老、在囚太子黨薄熙來父親薄一波的秘書，後來一直追隨王岐山。除董外，薄一波的前秘書、曾任國家開發銀行副行長的王益也在2010年，因涉嫌收受賄1,196萬餘元人民幣在北京一審被判處死刑，緩期兩年執行，沒收全部個人財產。

現年66歲的董宏，遼寧省海城市人；1995年獲中國人民大學研究生院經濟系經濟管理專業碩士學位；1983年任中共中央顧問委員會秘書、研究室副主任。他曾長期擔任中顧委常務副主任薄一波秘書。1992年，他任廣東省佛山市市長助理。1993年任當代中國研究所副局長、局長。1998年任廣東省政府發展研究中心副主任、主任。

1997年底，亞洲金融風暴，時任總理朱鎔基委派王岐山到地方任職，出任中共廣東省委常委、廣東省人民政府副省長。當時廣東的銀行不良貸款比率達50%；王去廣東，主要是協助省委書記李長春處理廣信、粵海等國有企業資不抵債的事件。董一直跟隨王，由廣東到國務院體改辦主任（2000年年底）、海南省委書記(2002年)、北京市長期間（2003年-2007年），董一直跟隨王擔任過廣東省政府副秘書長、國務院經濟體制改革辦公室產業體制司司長、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長等職務。董在2006年6月至2013年08月任中央文獻研究室副主任。王擔任中紀委書記期間（2012年－2017年），主導巡視工作期間，董在2015年任中央第十二巡視組副組長，進駐中國電信集團公司開展專項巡視工作。

有熟悉內地政情的人士對《蘋果》表示，五中全會前夕中南海腥風血雨，王岐山、中共中央前政法委員會書記孟建柱成為重點「打擊」對象。孟此前多位親信落馬，而王繼早前好友、敢言紅二代任志強遭重判18年後，今番輪到董宏。據悉，董跟薄家等中共紅二代關係良好。紅二代對習近平日趨獨裁、走回頭路，感到極之不滿。

新華社／《蘋果》記者

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